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Россия настаивает на оценке со стороны МАГАТЭ действий Киева, заявил Лавров - 09.04.2024, ПРАЙМ
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Россия настаивает на оценке со стороны МАГАТЭ действий Киева, заявил Лавров
Россия настаивает на оценке со стороны МАГАТЭ действий Киева, заявил Лавров - 09.04.2024, ПРАЙМ
Россия настаивает на оценке со стороны МАГАТЭ действий Киева, заявил Лавров
Москва настаивает на получении честных оценок со стороны МАГАТЭ действий Украины после ударов ВСУ по Запорожской АЭС. Российская сторона готова к сотрудничеству | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T09:00+0300
2024-04-09T09:00+0300
энергетика
сергей лавров
запорожская аэс
рафаэль гросси
миссия магатэ
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ПЕКИН, 9 апр - ПРАЙМ. Москва настаивает на получении честных оценок со стороны МАГАТЭ действий Украины после ударов ВСУ по Запорожской АЭС. Российская сторона готова к сотрудничеству с организацией. Вместе с тем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по-прежнему не говорит о том, кто именно наносит удары по станции. Об этом заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы выносим этот вопрос на специальное заседание исполнительного совета МАГАТЭ, на специальное заседание Совбеза (ООН — ред.), и там будем настаивать на необходимости получить прямые, без каких-либо увиливаний, оценки действий украинского режима", — сказал он. Лавров отметил, что Москва соглашалась на присутствие миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, чтобы сотрудники организации объективно оценивали то, что там происходит. По словам Лаврова, до сих пор провокации со стороны киевского режима, к огромному сожалению, вызывали лишь сожаления и озабоченность в заявлениях Гросси и его сотрудников "без констатации очевидного, откуда и кем эти террористические удары готовились и наносились". Министр добавил, что Москва "заинтересована в сотрудничестве и с МАГАТЭ, и с секретариатом ООН" и Москва намерена добиваться честного признания происходящего не только вокруг Запорожской АЭС, но и в целом вокруг Украины".
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сергей лавров, запорожская аэс, рафаэль гросси, миссия магатэ
Энергетика, Сергей Лавров, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, миссия МАГАТЭ
09:00 09.04.2024
 
Россия настаивает на оценке со стороны МАГАТЭ действий Киева, заявил Лавров

Лавров: РФ настаивает на оценке со стороны МАГАТЭ действий Киева в свете ударов по ЗАЭС

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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ПЕКИН, 9 апр - ПРАЙМ. Москва настаивает на получении честных оценок со стороны МАГАТЭ действий Украины после ударов ВСУ по Запорожской АЭС. Российская сторона готова к сотрудничеству с организацией. Вместе с тем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по-прежнему не говорит о том, кто именно наносит удары по станции. Об этом заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы выносим этот вопрос на специальное заседание исполнительного совета МАГАТЭ, на специальное заседание Совбеза (ООН — ред.), и там будем настаивать на необходимости получить прямые, без каких-либо увиливаний, оценки действий украинского режима", — сказал он.
Лавров отметил, что Москва соглашалась на присутствие миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, чтобы сотрудники организации объективно оценивали то, что там происходит.
По словам Лаврова, до сих пор провокации со стороны киевского режима, к огромному сожалению, вызывали лишь сожаления и озабоченность в заявлениях Гросси и его сотрудников "без констатации очевидного, откуда и кем эти террористические удары готовились и наносились".
Министр добавил, что Москва "заинтересована в сотрудничестве и с МАГАТЭ, и с секретариатом ООН" и Москва намерена добиваться честного признания происходящего не только вокруг Запорожской АЭС, но и в целом вокруг Украины".
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
Во Франции осудили Киев за нападение на ЗАЭС
Вчера, 15:59
 
ЭнергетикаСергей ЛавровЗапорожская АЭСРафаэль Гроссимиссия МАГАТЭ
 
 
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