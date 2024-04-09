https://1prime.ru/20240409/magate-847208560.html

Россия настаивает на оценке со стороны МАГАТЭ действий Киева, заявил Лавров

Россия настаивает на оценке со стороны МАГАТЭ действий Киева, заявил Лавров - 09.04.2024, ПРАЙМ

Россия настаивает на оценке со стороны МАГАТЭ действий Киева, заявил Лавров

Москва настаивает на получении честных оценок со стороны МАГАТЭ действий Украины после ударов ВСУ по Запорожской АЭС. Российская сторона готова к сотрудничеству | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T09:00+0300

2024-04-09T09:00+0300

2024-04-09T09:00+0300

энергетика

сергей лавров

запорожская аэс

рафаэль гросси

миссия магатэ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846307758_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_00cadb444a0ea89d76a934c17e28a726.jpg

ПЕКИН, 9 апр - ПРАЙМ. Москва настаивает на получении честных оценок со стороны МАГАТЭ действий Украины после ударов ВСУ по Запорожской АЭС. Российская сторона готова к сотрудничеству с организацией. Вместе с тем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по-прежнему не говорит о том, кто именно наносит удары по станции. Об этом заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы выносим этот вопрос на специальное заседание исполнительного совета МАГАТЭ, на специальное заседание Совбеза (ООН — ред.), и там будем настаивать на необходимости получить прямые, без каких-либо увиливаний, оценки действий украинского режима", — сказал он. Лавров отметил, что Москва соглашалась на присутствие миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, чтобы сотрудники организации объективно оценивали то, что там происходит. По словам Лаврова, до сих пор провокации со стороны киевского режима, к огромному сожалению, вызывали лишь сожаления и озабоченность в заявлениях Гросси и его сотрудников "без констатации очевидного, откуда и кем эти террористические удары готовились и наносились". Министр добавил, что Москва "заинтересована в сотрудничестве и с МАГАТЭ, и с секретариатом ООН" и Москва намерена добиваться честного признания происходящего не только вокруг Запорожской АЭС, но и в целом вокруг Украины".

https://1prime.ru/20240408/zaes-847192856.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сергей лавров, запорожская аэс, рафаэль гросси, миссия магатэ