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Юревич и Белоусов остаются бенефициарами "Макфы", заявил прокурор

Юревич и Белоусов остаются бенефициарами "Макфы", заявил прокурор - 09.04.2024, ПРАЙМ

Юревич и Белоусов остаются бенефициарами "Макфы", заявил прокурор

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов по-прежнему являются бенефициарами "Макфы" и связанных с нею компаний,... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T08:58+0300

2024-04-09T08:58+0300

2024-04-09T08:58+0300

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр – ПРАЙМ. Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов по-прежнему являются бенефициарами "Макфы" и связанных с нею компаний, заявил представитель Генпрокуратуры на предварительном заседании по иску о взыскании имущества. "Из материалов дела следует, что все эти компании изначально основывались и принадлежали именно Юревичу Михаилу, а в дальнейшем уже с целью обхода законодательных ограничений в виде коррупционных запретов права на компании переводились уже в отношении иных лиц", - сказал прокурор в Центральном районном суде Челябинска. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПредставитель истца подчеркнул, что материалы дела подтверждают хронологию учреждения и дальнейший переход прав в отношении компаний и доказывают их принадлежность ответчикам - Юревичу и Белоусову. "Имущество, о взыскании которого заявлено прокурором, принадлежит им, управлялось ими и конечными бенефициарами имущества являются они", - добавил истец. В соответчиках значатся более 30 компаний и 10 человек, в том числе находящиеся в международном розыске основатель "Макфы" Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. Сумма иска составляет порядка 46 миллиардов рублей, сообщал РИА Новости адвокат управляющей компании "Макфа" Павел Хлюстов. "Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. "Макфа" экспортирует свою продукцию более чем в 25 стран.

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россия, макфа, новости