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Иск Генпрокуратуры об имуществе "Макфы" рассмотрят в закрытом режиме - 09.04.2024, ПРАЙМ
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Иск Генпрокуратуры об имуществе "Макфы" рассмотрят в закрытом режиме
Иск Генпрокуратуры об имуществе "Макфы" рассмотрят в закрытом режиме - 09.04.2024, ПРАЙМ
Иск Генпрокуратуры об имуществе "Макфы" рассмотрят в закрытом режиме
Предварительное заседание по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании имущества АО "Макфа" и связанных с нею компаний в доход государства пройдет в закрытом режиме,... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T09:48+0300
2024-04-09T09:52+0300
макфа
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Предварительное заседание по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании имущества АО "Макфа" и связанных с нею компаний в доход государства пройдет в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости."Ходатайствуем о рассмотрении настоящего дела в закрытом судебном заседании. Мотивируем его теми обстоятельствами, что нами заявлены ходатайства о приобщении к материалам дела, в том числе, материалов уголовного дела (в отношении Юревича). Это уголовное дело находится в настоящее время в производстве следствия. В данном случае эти сведения относятся к категории следственной тайны, в связи с чем допуск широкого круга лиц, в том числе средств массовой информации, полагаем невозможным. Считаем необходимым дальнейшее производство по делу проводить в закрытом режиме", - заявил представитель истца.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramБолее 10 адвокатов ответчиков, пришедших на заседание, в свою очередь, выступали против закрытия процесса от прессы."Суд определили продолжить дело по иску генеральной прокуратуры Российской Федерации... в закрытом судебном заседании", - объявил судья.В соответчиках значатся более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна.Ранее сообщалось, что из документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, следует, что судебный пристав-исполнитель на основании исполнительного документа от Центрального районного суда Челябинска наложил арест на 100% АО "Первый хлебокомбинат", АО "Макфа", АО "СМАК", АО "Новая пятилетка", все акции АО "Долговское" и другие предприятия.Как указал пристав, сумма наложения ареста на денежные средства должника – 100 триллионов рублей, что вызвало особый резонанс в СМИ. Адвокат управляющей компании "Макфа" Павел Хлюстов, однако, заявлял РИА Новости, что пристав указал некорректную сумму, в реальности речь идет о 46 миллиардах рублей."Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. "Макфа" экспортирует свою продукцию более чем в 25 стран.
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макфа, иск, новости
Макфа, иск, Новости
09:48 09.04.2024 (обновлено: 09:52 09.04.2024)
 
Иск Генпрокуратуры об имуществе "Макфы" рассмотрят в закрытом режиме

Иск ГП об обращении имущества группы "Макфы" в доход РФ рассмотрят в закрытом режиме

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖенщина держит упаковку пакетов с гречневой крупой
Женщина держит упаковку пакетов с гречневой крупой - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Предварительное заседание по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании имущества АО "Макфа" и связанных с нею компаний в доход государства пройдет в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости.
"Ходатайствуем о рассмотрении настоящего дела в закрытом судебном заседании. Мотивируем его теми обстоятельствами, что нами заявлены ходатайства о приобщении к материалам дела, в том числе, материалов уголовного дела (в отношении Юревича). Это уголовное дело находится в настоящее время в производстве следствия. В данном случае эти сведения относятся к категории следственной тайны, в связи с чем допуск широкого круга лиц, в том числе средств массовой информации, полагаем невозможным. Считаем необходимым дальнейшее производство по делу проводить в закрытом режиме", - заявил представитель истца.
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Более 10 адвокатов ответчиков, пришедших на заседание, в свою очередь, выступали против закрытия процесса от прессы.
"Суд определили продолжить дело по иску генеральной прокуратуры Российской Федерации... в закрытом судебном заседании", - объявил судья.
В соответчиках значатся более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна.
Ранее сообщалось, что из документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, следует, что судебный пристав-исполнитель на основании исполнительного документа от Центрального районного суда Челябинска наложил арест на 100% АО "Первый хлебокомбинат", АО "Макфа", АО "СМАК", АО "Новая пятилетка", все акции АО "Долговское" и другие предприятия.
Как указал пристав, сумма наложения ареста на денежные средства должника – 100 триллионов рублей, что вызвало особый резонанс в СМИ. Адвокат управляющей компании "Макфа" Павел Хлюстов, однако, заявлял РИА Новости, что пристав указал некорректную сумму, в реальности речь идет о 46 миллиардах рублей.
"Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. "Макфа" экспортирует свою продукцию более чем в 25 стран.
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