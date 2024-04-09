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В России появятся первые почтовые марки с беспилотниками - 09.04.2024, ПРАЙМ
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В России появятся первые почтовые марки с беспилотниками
В России появятся первые почтовые марки с беспилотниками - 09.04.2024, ПРАЙМ
В России появятся первые почтовые марки с беспилотниками
Первые почтовые марки с изображением беспилотников должны появиться в России в конце июля текущего года, говорится в сообщении ассоциации "Цифровой транспорт и... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T12:34+0300
2024-04-09T12:34+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Первые почтовые марки с изображением беспилотников должны появиться в России в конце июля текущего года, говорится в сообщении ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ). "Комиссия по государственным знакам почтовой оплаты при министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации включила дополнительно в план издания почтовых марок на 2024 год почтовую марку с изображением беспилотников в рамках серии "Национальные проекты России. Беспилотные авиационные системы". Новый государственный знак почтовой оплаты запланирован к выпуску в обращение в конце июля 2024 года", - говорится в пресс-релизе. ЦТЛ окажет содействие в подборе изображений для марок, посвященных беспилотным авиационным системам. Ассоциация в ноябре 2023 года выступила с предложением выпустить серию марок с изображением лучших российских разработок в сфере беспилотных транспортных решений. ЦТЛ учреждена в 2019 году при поддержке Минтранса РФ. Ассоциация является центром компетенций по цифровой трансформации транспортного комплекса. В настоящее время членами ЦТЛ являются 23 ведущих компании транспортной отрасли РФ.
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россия, новости
РОССИЯ, Новости
12:34 09.04.2024
 
В России появятся первые почтовые марки с беспилотниками

Первые почтовые марки с беспилотниками появятся в России в июле

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Первые почтовые марки с изображением беспилотников должны появиться в России в конце июля текущего года, говорится в сообщении ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ).
"Комиссия по государственным знакам почтовой оплаты при министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации включила дополнительно в план издания почтовых марок на 2024 год почтовую марку с изображением беспилотников в рамках серии "Национальные проекты России. Беспилотные авиационные системы". Новый государственный знак почтовой оплаты запланирован к выпуску в обращение в конце июля 2024 года", - говорится в пресс-релизе.
ЦТЛ окажет содействие в подборе изображений для марок, посвященных беспилотным авиационным системам.
Ассоциация в ноябре 2023 года выступила с предложением выпустить серию марок с изображением лучших российских разработок в сфере беспилотных транспортных решений.
ЦТЛ учреждена в 2019 году при поддержке Минтранса РФ. Ассоциация является центром компетенций по цифровой трансформации транспортного комплекса. В настоящее время членами ЦТЛ являются 23 ведущих компании транспортной отрасли РФ.
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