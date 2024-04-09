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МЧС сообщил, где сложилась самая сложная паводковая обстановка в ПФО

МЧС сообщил, где сложилась самая сложная паводковая обстановка в ПФО - 09.04.2024, ПРАЙМ

МЧС сообщил, где сложилась самая сложная паводковая обстановка в ПФО

Самая сложная ситуация в ПФО сложилась в Оренбуржье, сообщил начальник главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков. | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T18:38+0300

2024-04-09T18:38+0300

2024-04-09T18:38+0300

происшествия

оренбургская область

паводок

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УФА, 9 апр – ПРАЙМ. Самая сложная ситуация в ПФО сложилась в Оренбуржье, сообщил начальник главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков."В Оренбургской области из-за многих факторов, включая снегозапасы, промерзание почвы, сложилась самая сложная паводковая ситуация в Приволжском федеральном округе", — цитирует Синькова региональное правительство в Telegram-канале. Он подчеркнул, что органы власти проводят в регионе работы по минимизации последствий ущерба: строят и укрепляют дамбы.В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

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оренбургская область

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оренбургская область, паводок