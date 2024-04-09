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Минфин назвал число россиян, столкнувшихся с попытками мошенничества

Минфин назвал число россиян, столкнувшихся с попытками мошенничества - 09.04.2024, ПРАЙМ

Минфин назвал число россиян, столкнувшихся с попытками мошенничества

Почти каждый житель России хотя бы раз за последний год сталкивался с финансовыми мошенниками, одной из самых распространенных схем является телефонное... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T14:32+0300

2024-04-09T14:32+0300

2024-04-09T14:32+0300

мошенничество

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Почти каждый житель России хотя бы раз за последний год сталкивался с финансовыми мошенниками, одной из самых распространенных схем является телефонное мошенничество, сообщает Минфин РФ со ссылкой на замминистра Павла Кадочникова. "Практически каждый житель России хотя бы раз за последний год сталкивался с попытками финансового мошенничества, такие данные фиксируют социологические опросы. При этом именно телефонное мошенничество, когда злоумышленники представляются сотрудниками банков, ведомств и правоохранительных органов, является одной из самых распространенных схем обмана", - отметил Кадочников. "Поэтому Минфин, Банк России и экспертное сообщество еще активнее информируют граждан о том, как противодействовать мошенникам, снизить риск потери своих средств, сформировать грамотные поведенческие установки, которые помогут принимать взвешенные финансовые решения", – подчеркнул замминистра. В Минфине напомнили, как действовать при столкновении с телефонными мошенниками: не следует сообщать незнакомцам логины и пароли от банковских приложений, номера и пин-коды банковских карт, коды из СМС и другие данные. Не стоит также продолжать разговор. "Чем дольше продолжается Ваш разговор со злоумышленником, тем выше вероятность потерять сбережения", - предупреждает министерство.

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россия, мошенники, новости