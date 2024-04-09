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В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для многодетных родителей
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для многодетных родителей - 09.04.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для многодетных родителей
Депутаты от фракции ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким представили в Госдуму законопроект о введении сокращенной продолжительности рабочего времени с... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T12:33+0300
2024-04-09T12:33+0300
2024-04-09T12:45+0300
многодетные семьи
короткая рабочая неделя
госдума
лдпр
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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким представили в Госдуму законопроект о введении сокращенной продолжительности рабочего времени с 40 часов до 35 часов в неделю для многодетных семей. "В целях благоприятного и всестороннего формирования детей из многодетных семей законопроектом предлагается расширить перечень трудовых гарантий родителей многодетных семей, в части предоставления права одному из родителей многодетной семьи (по его письменному заявлению в адрес работодателя) на предоставление возможности установления сокращенной продолжительности рабочего времени с 40 часов до 35 часов в неделю", — сказано в тексте пояснительной записки к законопроекту. Авторы законопроекта считают, что в ходе воспитания несовершеннолетних детей из многодетных семей на родителей ложится дополнительная нагрузка при трудовой деятельности продолжительностью 40 часов в неделю. Кроме того, не у всех многодетных родителей есть возможность оказывать полноценную поддержку детям, заниматься сопровождением в детские сады, школы, секции дополнительного образования в силу физической нехватки времени. По словам Слуцкого, законопроект предложили сами многодетные семьи. "Надеемся на поддержку всех фракций Государственной Думы. Благополучие российских семей – приоритетная задача", — сказал он.Президент России Владимир Путин 23 января подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей". Документ установил единое определение, что многодетной является семья, в которой воспитывается трое и более детей. Правительство установит единый образец удостоверения для подтверждения статуса, а также обеспечит ведение соответствующего банка данных. Регионы, в соответствии с указом, не смогут снижать уровень соцподдержки многодетных семей, однако получат право вводить дополнительные меры. Многодетные семьи будут получать социальную поддержку до достижения старшим ребенком 18 лет, либо 23 лет при условии, что он обучается в вузе или колледже по очной форме обучения.
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многодетные семьи, короткая рабочая неделя, госдума, лдпр
многодетные семьи, короткая рабочая неделя, Госдума, ЛДПР
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для многодетных родителей
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о 35-часовой рабочей неделе для многодетных родителей
МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким представили в Госдуму законопроект о введении сокращенной продолжительности рабочего времени с 40 часов до 35 часов в неделю для многодетных семей.
"В целях благоприятного и всестороннего формирования детей из многодетных семей законопроектом предлагается расширить перечень трудовых гарантий родителей многодетных семей, в части предоставления права одному из родителей многодетной семьи (по его письменному заявлению в адрес работодателя) на предоставление возможности установления сокращенной продолжительности рабочего времени с 40 часов до 35 часов в неделю", — сказано в тексте пояснительной записки к законопроекту.
Авторы законопроекта считают, что в ходе воспитания несовершеннолетних детей из многодетных семей на родителей ложится дополнительная нагрузка при трудовой деятельности продолжительностью 40 часов в неделю. Кроме того, не у всех многодетных родителей есть возможность оказывать полноценную поддержку детям, заниматься сопровождением в детские сады, школы, секции дополнительного образования в силу физической нехватки времени.
По словам Слуцкого, законопроект предложили сами многодетные семьи.
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"Надеемся на поддержку всех фракций Государственной Думы. Благополучие российских семей – приоритетная задача", — сказал он.
Президент России Владимир Путин 23 января подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей". Документ установил единое определение, что многодетной является семья, в которой воспитывается трое и более детей. Правительство установит единый образец удостоверения для подтверждения статуса, а также обеспечит ведение соответствующего банка данных. Регионы, в соответствии с указом, не смогут снижать уровень соцподдержки многодетных семей, однако получат право вводить дополнительные меры. Многодетные семьи будут получать социальную поддержку до достижения старшим ребенком 18 лет, либо 23 лет при условии, что он обучается в вузе или колледже по очной форме обучения.