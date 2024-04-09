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СМИ сообщило детали нового проекта о мобилизации на Украине - 09.04.2024, ПРАЙМ
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СМИ сообщило детали нового проекта о мобилизации на Украине
СМИ сообщило детали нового проекта о мобилизации на Украине - 09.04.2024, ПРАЙМ
СМИ сообщило детали нового проекта о мобилизации на Украине
Проект об ужесточении мобилизации на Украине предлагает базовую военную службу вместо срочной для призывников в возрасте 18-25 лет, указало издание "Украинская... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T23:52+0300
2024-04-09T23:53+0300
мобилизация на украине
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Проект об ужесточении мобилизации на Украине предлагает базовую военную службу вместо срочной для призывников в возрасте 18-25 лет, указало издание "Украинская правда", ссылаясь на источники."Вместо срочной планируется ввести базовую военную службу. Ее будут проходить граждане от 18 до 25 лет. Они смогут самостоятельно выбрать период прохождения службы до достижения 24-летнего возраста", — говорится в публикации. Как указывает "Украинская правда", женщины могут призвать в добровольном порядке. На учет ставят пригодных по состоянию здоровья с медицинским и фармацевтическим образованием.Ранее "Украинская правда" отметила, что демобилизацию хотят исключить из законопроекта об усилении мобилизации, предлагают рассмотреть отдельно. Проект о мобилизации на Украине был принят в первом чтении в начале февраля. Он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему ограничивают некоторые права. Проект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию.
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мобилизация на украине
мобилизация на Украине
23:52 09.04.2024 (обновлено: 23:53 09.04.2024)
 
СМИ сообщило детали нового проекта о мобилизации на Украине

"УП": проект о мобилизации на Украине предлагает базовую службу вместо срочной

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДемонстрация возможностей квадрокоптера
Демонстрация возможностей квадрокоптера - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Проект об ужесточении мобилизации на Украине предлагает базовую военную службу вместо срочной для призывников в возрасте 18-25 лет, указало издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
"Вместо срочной планируется ввести базовую военную службу. Ее будут проходить граждане от 18 до 25 лет. Они смогут самостоятельно выбрать период прохождения службы до достижения 24-летнего возраста", — говорится в публикации.
Как указывает "Украинская правда", женщины могут призвать в добровольном порядке. На учет ставят пригодных по состоянию здоровья с медицинским и фармацевтическим образованием.
Ранее "Украинская правда" отметила, что демобилизацию хотят исключить из законопроекта об усилении мобилизации, предлагают рассмотреть отдельно.
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Проект о мобилизации на Украине был принят в первом чтении в начале февраля. Он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс.
Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему ограничивают некоторые права.
Проект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию.
 
мобилизация на Украине
 
 
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