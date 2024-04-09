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"Молдовагаз" хочет вернуться к закупкам газа у "Газпрома"

"Молдовагаз" хочет вернуться к закупкам газа у "Газпрома" - 09.04.2024, ПРАЙМ

"Молдовагаз" хочет вернуться к закупкам газа у "Газпрома"

"Молдовагаз" рассчитывает вернуться к закупкам газа у "Газпрома" для потребителей с правого берега Днестра в период с мая по сентябрь, об этом сообщил глава... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T10:51+0300

2024-04-09T10:51+0300

2024-04-09T10:51+0300

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КИШИНЕВ, 9 апр - ПРАЙМ. "Молдовагаз" рассчитывает вернуться к закупкам газа у "Газпрома" для потребителей с правого берега Днестра в период с мая по сентябрь, об этом сообщил глава компании Вадим Чебан."Молдовагаз" с декабря 2022 года использует для жителей правого берега Днестра газ, закупаемый госпредприятием Energocom, контракт с которым прекратит действовать с 1 мая."Молдовагаз" сможет покрыть часть потребления природного газа из источников "Газпрома" в мае-сентябре 2024 года, а другую часть - путем закупки газа на конкурентных условиях, выбирая поставщика, с целью сбалансировать минимальную стоимость закупаемого газа и обеспечить потребителей природным газом в условиях доступности, наличия, надежности, непрерывности, качества и прозрачности", - говорится в опубликованном в Telegram-канале Чебана описании сценариев, которые могут произойти на газовом рынке Молдавии с 1 мая.Глава "Молдовагаза" отметил, что не против дальнейшего сотрудничества с Energocom в будущем, поскольку госпредприятие пользуется поддержкой правительства в вопросах закупки газа. Это позволит обеспечить страну запасами топлива для зимнего периода.С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами.

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