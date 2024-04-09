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В МВФ оценили влияние спада развивающихся стран G20 на мир - 09.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В МВФ оценили влияние спада развивающихся стран G20 на мир
В МВФ оценили влияние спада развивающихся стран G20 на мир - 09.04.2024, ПРАЙМ
В МВФ оценили влияние спада развивающихся стран G20 на мир
Снижение производительности в развивающихся странах "Большой двадцатки" (G20) в настоящее время может в три раза сильнее повлиять на глобальное производство по... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T17:02+0300
2024-04-09T17:02+0300
экономика
g20
мвф
спад
мир
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ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. Снижение производительности в развивающихся странах "Большой двадцатки" (G20) в настоящее время может в три раза сильнее повлиять на глобальное производство по сравнению с 2000 годом, подчитали в Международном валютном фонде (МВФ). "Наши симуляции с использованием торговой модели множества стран с множеством секторов предполагают, что спад производительности на развивающихся рынках G20 может снизить глобальное производство в три раза сильнее, нежели в 2000 году", - говорится в опубликованном докладе организации. По мнению МВФ, мировая экономика стала в значительной степени зависима от развивающихся экономик участников G20, которые в последние два десятилетия стали гораздо сильнее интегрированы в глобальные рынки и оказывают значительное влияние на остальной мир. "Побочные эффекты для роста от внутренних шоков в странах с развивающимся рынком G20 за последние два десятилетия увеличились и теперь сопоставимы с последствиями от стран с развитыми экономиками", - добавили в организации, отметив, что с начала века развивающиеся страны удвоили свою долю в мировой торговле и прямых иностранных инвестициях.
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g20, мвф, спад, мир
Экономика, G20, МВФ, спад, МИР
17:02 09.04.2024
 
В МВФ оценили влияние спада развивающихся стран G20 на мир

МВФ: спад развивающихся стран G20 втрое сильнее повлияет на мир, чем в 2000 году

© AFP / Yuri Gripas!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© AFP / Yuri Gripas
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ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. Снижение производительности в развивающихся странах "Большой двадцатки" (G20) в настоящее время может в три раза сильнее повлиять на глобальное производство по сравнению с 2000 годом, подчитали в Международном валютном фонде (МВФ).
"Наши симуляции с использованием торговой модели множества стран с множеством секторов предполагают, что спад производительности на развивающихся рынках G20 может снизить глобальное производство в три раза сильнее, нежели в 2000 году", - говорится в опубликованном докладе организации.
По мнению МВФ, мировая экономика стала в значительной степени зависима от развивающихся экономик участников G20, которые в последние два десятилетия стали гораздо сильнее интегрированы в глобальные рынки и оказывают значительное влияние на остальной мир.
"Побочные эффекты для роста от внутренних шоков в странах с развивающимся рынком G20 за последние два десятилетия увеличились и теперь сопоставимы с последствиями от стран с развитыми экономиками", - добавили в организации, отметив, что с начала века развивающиеся страны удвоили свою долю в мировой торговле и прямых иностранных инвестициях.
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