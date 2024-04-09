https://1prime.ru/20240409/mvf-847236496.html

В МВФ оценили влияние спада развивающихся стран G20 на мир

В МВФ оценили влияние спада развивающихся стран G20 на мир - 09.04.2024, ПРАЙМ

В МВФ оценили влияние спада развивающихся стран G20 на мир

Снижение производительности в развивающихся странах "Большой двадцатки" (G20) в настоящее время может в три раза сильнее повлиять на глобальное производство по... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T17:02+0300

2024-04-09T17:02+0300

2024-04-09T17:02+0300

экономика

g20

мвф

спад

мир

https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265552_0:366:3964:2596_1920x0_80_0_0_f4be9b0c3fd8b9da9422ebc48e46c7f5.jpg

ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. Снижение производительности в развивающихся странах "Большой двадцатки" (G20) в настоящее время может в три раза сильнее повлиять на глобальное производство по сравнению с 2000 годом, подчитали в Международном валютном фонде (МВФ). "Наши симуляции с использованием торговой модели множества стран с множеством секторов предполагают, что спад производительности на развивающихся рынках G20 может снизить глобальное производство в три раза сильнее, нежели в 2000 году", - говорится в опубликованном докладе организации. По мнению МВФ, мировая экономика стала в значительной степени зависима от развивающихся экономик участников G20, которые в последние два десятилетия стали гораздо сильнее интегрированы в глобальные рынки и оказывают значительное влияние на остальной мир. "Побочные эффекты для роста от внутренних шоков в странах с развивающимся рынком G20 за последние два десятилетия увеличились и теперь сопоставимы с последствиями от стран с развитыми экономиками", - добавили в организации, отметив, что с начала века развивающиеся страны удвоили свою долю в мировой торговле и прямых иностранных инвестициях.

https://1prime.ru/20240408/ekonomika-847180470.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

g20, мвф, спад, мир