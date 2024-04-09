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Шеф Пентагона признал, что на месте России не хотел бы Украины в НАТО
Шеф Пентагона признал, что на месте России не хотел бы Украины в НАТО - 09.04.2024, ПРАЙМ
Шеф Пентагона признал, что на месте России не хотел бы Украины в НАТО
Если бы я был на месте России, я бы не хотел, чтобы Украина стала частью Североатлантического альянса, заявил министр обороны США Ллойд Остин. | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T23:19+0300
2024-04-09T23:19+0300
2024-04-09T23:19+0300
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ВАШИНГТОН, 9 апр — ПРАЙМ. Если бы я был на месте России, я бы не хотел, чтобы Украина стала частью Североатлантического альянса, заявил министр обороны США Ллойд Остин.Сенаторы во время слушаний спросили у главы оборонного ведомства, хотел бы он этого на месте России. "Конечно, будь я Россией, то не хотел бы этого", — сообщил шеф Пентагона. Он также добавил, что на месте Москвы он также не хотел бы членства Швеции и Финляндии в НАТО. В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Москва следит за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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нато, вступление украины в нато
Политика, НАТО, вступление Украины в НАТО
Шеф Пентагона признал, что на месте России не хотел бы Украины в НАТО
Шеф Пентагона Остин признал, что на месте России не хотел бы вступления Украины в НАТО
ВАШИНГТОН, 9 апр — ПРАЙМ. Если бы я был на месте России, я бы не хотел, чтобы Украина стала частью Североатлантического альянса, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Сенаторы во время слушаний спросили у главы оборонного ведомства, хотел бы он этого на месте России.
"Конечно, будь я Россией, то не хотел бы этого", — сообщил шеф Пентагона.
Он также добавил, что на месте Москвы он также не хотел бы членства Швеции и Финляндии в НАТО.
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В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Москва следит за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.