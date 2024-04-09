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Шеф Пентагона признал, что на месте России не хотел бы Украины в НАТО

Шеф Пентагона признал, что на месте России не хотел бы Украины в НАТО - 09.04.2024, ПРАЙМ

Шеф Пентагона признал, что на месте России не хотел бы Украины в НАТО

Если бы я был на месте России, я бы не хотел, чтобы Украина стала частью Североатлантического альянса, заявил министр обороны США Ллойд Остин. | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T23:19+0300

2024-04-09T23:19+0300

2024-04-09T23:19+0300

политика

нато

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ВАШИНГТОН, 9 апр — ПРАЙМ. Если бы я был на месте России, я бы не хотел, чтобы Украина стала частью Североатлантического альянса, заявил министр обороны США Ллойд Остин.Сенаторы во время слушаний спросили у главы оборонного ведомства, хотел бы он этого на месте России. "Конечно, будь я Россией, то не хотел бы этого", — сообщил шеф Пентагона. Он также добавил, что на месте Москвы он также не хотел бы членства Швеции и Финляндии в НАТО. В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Москва следит за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

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нато, вступление украины в нато