https://1prime.ru/20240409/nato-847244702.html

СМИ раскрыло, где разместят штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе

СМИ раскрыло, где разместят штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе - 09.04.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыло, где разместят штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе

Финляндия станет местом, где создадут штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе, указал министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам. | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T23:43+0300

2024-04-09T23:43+0300

2024-04-09T23:44+0300

политика

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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Финляндия станет местом, где создадут штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе, указал министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам."В Финляндии будет размещен штаб сухопутных войск. Командующий нашими вооруженными силами рекомендовал это сделать", — сообщил он в интервью финской газете IltaLehti. Журналисты издания пишут, что штаб предварительно хотят установить в финском городе Миккели. Он находится в 140 километрах от границы с Россией. Управлять им будет штаб командования НАТО в Норфолке, США.Согласно данным IltaLehti, это будет так называемый штаб повышенной готовности, функционирующий круглосуточно. Создание штаба в Миккели обсудят на саммите НАТО в июле, заключает издание.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.Финляндия вступила в НАТО летом 2023 года, став 31-м членом Альянса.

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нато, финляндия