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СМИ раскрыло, где разместят штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе - 09.04.2024, ПРАЙМ
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СМИ раскрыло, где разместят штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе
СМИ раскрыло, где разместят штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе - 09.04.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыло, где разместят штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе
Финляндия станет местом, где создадут штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе, указал министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам. | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T23:43+0300
2024-04-09T23:44+0300
политика
нато
финляндия
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Финляндия станет местом, где создадут штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе, указал министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам."В Финляндии будет размещен штаб сухопутных войск. Командующий нашими вооруженными силами рекомендовал это сделать", — сообщил он в интервью финской газете IltaLehti. Журналисты издания пишут, что штаб предварительно хотят установить в финском городе Миккели. Он находится в 140 километрах от границы с Россией. Управлять им будет штаб командования НАТО в Норфолке, США.Согласно данным IltaLehti, это будет так называемый штаб повышенной готовности, функционирующий круглосуточно. Создание штаба в Миккели обсудят на саммите НАТО в июле, заключает издание.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.Финляндия вступила в НАТО летом 2023 года, став 31-м членом Альянса.
https://1prime.ru/20240409/nato-847244188.html
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нато, финляндия
Политика, НАТО, ФИНЛЯНДИЯ
23:43 09.04.2024 (обновлено: 23:44 09.04.2024)
 
СМИ раскрыло, где разместят штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе

IltaLehti: штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе планируется создать в Финляндии

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Финляндия станет местом, где создадут штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе, указал министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам.
"В Финляндии будет размещен штаб сухопутных войск. Командующий нашими вооруженными силами рекомендовал это сделать", — сообщил он в интервью финской газете IltaLehti.
Журналисты издания пишут, что штаб предварительно хотят установить в финском городе Миккели. Он находится в 140 километрах от границы с Россией. Управлять им будет штаб командования НАТО в Норфолке, США.
Согласно данным IltaLehti, это будет так называемый штаб повышенной готовности, функционирующий круглосуточно.
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Создание штаба в Миккели обсудят на саммите НАТО в июле, заключает издание.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
Финляндия вступила в НАТО летом 2023 года, став 31-м членом Альянса.
 
ПолитикаНАТОФИНЛЯНДИЯ
 
 
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