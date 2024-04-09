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Над Черным морем уничтожили украинскую ракету "Нептун"
Над Черным морем уничтожили украинскую ракету "Нептун" - 09.04.2024, ПРАЙМ
Над Черным морем уничтожили украинскую ракету "Нептун"
Над акваторией Черного моря была уничтожена противокорабельная ракета ВСУ "Нептун", над Белгородской и Воронежской областями сбиты четыре беспилотника. Об этом... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T08:27+0300
2024-04-09T08:27+0300
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Над акваторией Черного моря была уничтожена противокорабельная ракета ВСУ "Нептун", над Белгородской и Воронежской областями сбиты четыре беспилотника. Об этом сообщили во вторник в Минобороны.Отмечается, что в течение прошедшей ночи были пресечены попытки Киева совершить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа и противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории РФ. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской (2 БПЛА) и Воронежской (2 БПЛА) областей, над акваторией Черного моря уничтожена украинская ракета", — заявили в ведомстве.Вес ракеты Р-360 комплекса "Нептун" 870 килограммов. Она может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность пуска составляет до 280 километров, скорость — примерно 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от 3 до 10 метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
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всу, ракеты
Над Черным морем уничтожили украинскую ракету "Нептун"
Минобороны: сбиты ракета "Нептун" над Черным морем и 4 дрона в двух областях
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Над акваторией Черного моря была уничтожена противокорабельная ракета ВСУ "Нептун", над Белгородской и Воронежской областями сбиты четыре беспилотника. Об этом сообщили во вторник в Минобороны.
Отмечается, что в течение прошедшей ночи были пресечены попытки Киева совершить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа и противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории РФ.
"Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской (2 БПЛА) и Воронежской (2 БПЛА) областей, над акваторией Черного моря уничтожена украинская ракета", — заявили в ведомстве.
Вес ракеты Р-360 комплекса "Нептун" 870 килограммов. Она может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность пуска составляет до 280 километров, скорость — примерно 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от 3 до 10 метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
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