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Над Черным морем уничтожили украинскую ракету "Нептун"

Над Черным морем уничтожили украинскую ракету "Нептун" - 09.04.2024, ПРАЙМ

Над Черным морем уничтожили украинскую ракету "Нептун"

Над акваторией Черного моря была уничтожена противокорабельная ракета ВСУ "Нептун", над Белгородской и Воронежской областями сбиты четыре беспилотника. Об этом... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T08:27+0300

2024-04-09T08:27+0300

2024-04-09T08:38+0300

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Над акваторией Черного моря была уничтожена противокорабельная ракета ВСУ "Нептун", над Белгородской и Воронежской областями сбиты четыре беспилотника. Об этом сообщили во вторник в Минобороны.Отмечается, что в течение прошедшей ночи были пресечены попытки Киева совершить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа и противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории РФ. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской (2 БПЛА) и Воронежской (2 БПЛА) областей, над акваторией Черного моря уничтожена украинская ракета", — заявили в ведомстве.Вес ракеты Р-360 комплекса "Нептун" 870 килограммов. Она может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность пуска составляет до 280 километров, скорость — примерно 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от 3 до 10 метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.

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