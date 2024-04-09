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Белый дом оценил дело СК о финансировании терроризма чиновниками США

Белый дом оценил дело СК о финансировании терроризма чиновниками США - 09.04.2024, ПРАЙМ

Белый дом оценил дело СК о финансировании терроризма чиновниками США

Помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан назвал "нонсенсом" уголовное дело о финансировании терроризма чиновниками США и НАТО через в том | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T22:59+0300

2024-04-09T22:59+0300

2024-04-09T22:59+0300

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терроризм

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ВАШИНГТОН, 9 апр — ПРАЙМ. Помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан назвал "нонсенсом" уголовное дело о финансировании терроризма чиновниками США и НАТО через в том числе "Бурисма Холдингс", которое возбудил Следственный комитет России. СК ранее сообщал, что по просьбе депутатов ГД после теракта в "Крокус сити холле" возбудил уголовное дело о финансировании терроризма официальными лицами США и НАТО. Как отмечалось, деньги, поступавшие через некие коммерческие организации и, в частности, нефтегазовую компанию "Бурисма холдингс" использовались для осуществления терактов в России. "Это нонсенс", — указал Салливан. Так, он прокомментировал журналистам соответствующее уголовное дело.При этом помощник американского президента в очередной раз заверил, что "ИГИЛ* виновна в теракте в "Крокусе". В ГД ранее сообщали, что спонсором терроризма Украины является собственник газодобывающей компании Burisma Николай Злочевский. Он также является бизнес-партнером президента США Джо Байдена, его сын был назначен в совет директоров компании.С этой же компанией был связан и серьезный скандал вокруг семьи Байдена в самих США. Все началось с публикаций New York Post в 2020 году, в которых утверждалось, что нынешний президент лоббировал бизнес-интересы своего сына Хантера на Украине. Республиканцы в палате представителей до сих пор ведут расследование по этому поводу.Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 144 человека.*террористическая организация "Исламское государство", ИГ, запрещена в России

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ск, терроризм