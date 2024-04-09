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Пик паводка в Орске прошел, заявил мэр города

Пик паводка в Орске прошел, заявил мэр города - 09.04.2024, ПРАЙМ

Пик паводка в Орске прошел, заявил мэр города

В Орске Оренбургской области прошел пик паводка, уровень воды в реке урал начинает спадать. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" мэр города Василий... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T14:34+0300

2024-04-09T14:34+0300

2024-04-09T14:36+0300

происшествия

оренбургская область

паводок

река

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. В Орске Оренбургской области прошел пик паводка, уровень воды в реке урал начинает спадать. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" мэр города Василий Козупица.По его словам, ситуация в регионе остается сложной, однако Урал начал спадать."Это вселяет надежду, что пик паводка, все-таки, наверное, прошел, и мы можем ожидать, что скоро начнет убывать (вода)", - сказал Козупица.Он добавил, что после схода воды специальная комиссия займется оценкой ущерба имуществу от наводнения.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. Позднее в правительстве региона отмечали, что пик паводка ожидается 10 апреля, стабилизация - 20 апреля.

https://1prime.ru/20240409/putin-847225188.html

оренбургская область

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оренбургская область, паводок, река