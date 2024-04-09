https://1prime.ru/20240409/otmetka-847225309.html

В Оренбурге река Урал приближается к критической отметке

В Оренбурге река Урал приближается к критической отметке - 09.04.2024, ПРАЙМ

В Оренбурге река Урал приближается к критической отметке

Река Урал у Оренбурга подходит к критической отметке, до нее осталось 24 сантиметра. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале. | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T13:55+0300

2024-04-09T13:55+0300

2024-04-09T13:55+0300

происшествия

оренбург

паводок

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/07/847160544_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41a9ee64218962052cc631cb86b24f06.jpg

КАЗАНЬ, 9 апр - ПРАЙМ. Река Урал у Оренбурга подходит к критической отметке, до нее осталось 24 сантиметра. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале. "Урал приближается к критической отметке. До нее осталось 24 сантиметра. По информации оренбургского гидрометцентра, по состоянию на 14.00 9 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 906 сантиметров", — сказано в сообщении. Также отмечается, что река Сакмара с 8.00 до 14.00 прибавила три сантиметра и ее уровень достиг 808 сантиметров. В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек. Позднее в правительстве региона отмечали, что пик паводка ожидается 10 апреля, стабилизация — 20 апреля.7 апреля глава МЧС Александр Куренков сообщал, что паводок в Оренбургской области отнесли к чрезвычайным ситуациям федерального характера.

https://1prime.ru/20240409/uscherb-847211878.html

оренбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

оренбург, паводок