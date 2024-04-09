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В Оренбурге река Урал приближается к критической отметке - 09.04.2024, ПРАЙМ
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В Оренбурге река Урал приближается к критической отметке
В Оренбурге река Урал приближается к критической отметке - 09.04.2024, ПРАЙМ
В Оренбурге река Урал приближается к критической отметке
Река Урал у Оренбурга подходит к критической отметке, до нее осталось 24 сантиметра. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале. | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T13:55+0300
2024-04-09T13:55+0300
происшествия
оренбург
паводок
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КАЗАНЬ, 9 апр - ПРАЙМ. Река Урал у Оренбурга подходит к критической отметке, до нее осталось 24 сантиметра. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале. "Урал приближается к критической отметке. До нее осталось 24 сантиметра. По информации оренбургского гидрометцентра, по состоянию на 14.00 9 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 906 сантиметров", — сказано в сообщении. Также отмечается, что река Сакмара с 8.00 до 14.00 прибавила три сантиметра и ее уровень достиг 808 сантиметров. В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек. Позднее в правительстве региона отмечали, что пик паводка ожидается 10 апреля, стабилизация — 20 апреля.7 апреля глава МЧС Александр Куренков сообщал, что паводок в Оренбургской области отнесли к чрезвычайным ситуациям федерального характера.
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оренбург, паводок
Происшествия, Оренбург, паводок
13:55 09.04.2024
 
В Оренбурге река Урал приближается к критической отметке

Мэрия Оренбурга: река Урал приближается к критической отметке, до нее осталось 24 см

© РИА Новости . Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкОбстановка в Орске после прорыва дамбы
Обстановка в Орске после прорыва дамбы - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Сергей Никифоров
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КАЗАНЬ, 9 апр - ПРАЙМ. Река Урал у Оренбурга подходит к критической отметке, до нее осталось 24 сантиметра. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале.
"Урал приближается к критической отметке. До нее осталось 24 сантиметра. По информации оренбургского гидрометцентра, по состоянию на 14.00 9 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 906 сантиметров", — сказано в сообщении.
Также отмечается, что река Сакмара с 8.00 до 14.00 прибавила три сантиметра и ее уровень достиг 808 сантиметров.
В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек. Позднее в правительстве региона отмечали, что пик паводка ожидается 10 апреля, стабилизация — 20 апреля.
7 апреля глава МЧС Александр Куренков сообщал, что паводок в Оренбургской области отнесли к чрезвычайным ситуациям федерального характера.
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Мэр Орска раскрыл подробности возмещения жителям ущерба от наводнения
10:17
 
ПроисшествияОренбургпаводок
 
 
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