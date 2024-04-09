https://1prime.ru/20240409/ozon-847208790.html

Оборот Ozon вырастет на 70 процентов в 2024 году

Оборот Ozon вырастет на 70 процентов в 2024 году - 09.04.2024, ПРАЙМ

Оборот Ozon вырастет на 70 процентов в 2024 году

Маркетплейс Ozon ожидает, что в 2024 году оборот компании, включая услуги, вырастет примерно на 70%, а скорректированная EBITDA останется положительной,... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T09:06+0300

2024-04-09T09:06+0300

2024-04-09T09:16+0300

ozon

оборот

бизнес

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Маркетплейс Ozon ожидает, что в 2024 году оборот компании, включая услуги, вырастет примерно на 70%, а скорректированная EBITDA останется положительной, сообщила компания."На основании текущих результатов компания ожидает, что в 2024 году оборот (GMV), включая услуги, вырастет примерно на 70% год к году, а скорректированная EBITDA по году останется положительной", - говорится в сообщении.В четвертом квартале прошлого года оборот от продаж товаров и услуг компании вырос в 2,1 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года - до 625,7 миллиарда рублей. За полный 2023 год GMV также вырос в 2,1 раза, превысив 1,75 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20240329/pribyl-846860767.html

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ozon, оборот, бизнес