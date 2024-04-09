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Ситуация с паводками в регионах остается сложной, заявили в Кремле - 09.04.2024, ПРАЙМ
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Ситуация с паводками в регионах остается сложной, заявили в Кремле
Ситуация с паводками в регионах остается сложной, заявили в Кремле - 09.04.2024, ПРАЙМ
Ситуация с паводками в регионах остается сложной, заявили в Кремле
Ситуация с паводками в российских регионах продолжает оставаться сложной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T12:43+0300
2024-04-09T12:53+0300
происшествия
дмитрий песков
паводок
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Ситуация с паводками в российских регионах продолжает оставаться сложной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ситуация остается сложной", — сказал он. Песков подчеркнул, что ситуация с паводками остается в центре внимания Владимира Путина и он регулярно получает информацию.5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).Ранее прокуратура Оренбургской области заявила, что проверит обоснованность цен на продукты первой необходимости в подтопленном Орске в связи с сообщениями о завышении цен на питьевую воду.В Курганской области глава региона Вадим Шумков с 5 апреля ввел режим повышенной готовности. Возникла угроза подтопления для более 60 населенных пунктов. ГУМЧС прогнозирует на паводкоопасный период на территории области подтопление 62 населенных пунктов, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.В Тюменской области режим ЧС по паводку ввели с 8 апреля, пока обстановка на реках спокойная, но Росгидромет предупредил о возможном большом повышении уровня воды в реках Ишим и Тобол.
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дмитрий песков, паводок
Происшествия, Дмитрий Песков, паводок
12:43 09.04.2024 (обновлено: 12:53 09.04.2024)
 
Ситуация с паводками в регионах остается сложной, заявили в Кремле

Песков заявил, что ситуация с паводками в регионах остается сложной

© Фото : Telegram/Вадим Шумков Курган
Курган - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© Фото : Telegram/Вадим Шумков
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Ситуация с паводками в российских регионах продолжает оставаться сложной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ситуация остается сложной", — сказал он.
Песков подчеркнул, что ситуация с паводками остается в центре внимания Владимира Путина и он регулярно получает информацию.
5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.
Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).
Ранее прокуратура Оренбургской области заявила, что проверит обоснованность цен на продукты первой необходимости в подтопленном Орске в связи с сообщениями о завышении цен на питьевую воду.
В Курганской области глава региона Вадим Шумков с 5 апреля ввел режим повышенной готовности. Возникла угроза подтопления для более 60 населенных пунктов. ГУМЧС прогнозирует на паводкоопасный период на территории области подтопление 62 населенных пунктов, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
В Тюменской области режим ЧС по паводку ввели с 8 апреля, пока обстановка на реках спокойная, но Росгидромет предупредил о возможном большом повышении уровня воды в реках Ишим и Тобол.
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Страховщики "Сбера" произведут выплаты пострадавшим в Орске
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ПроисшествияДмитрий Песковпаводок
 
 
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