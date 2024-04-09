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В Курганской области начался прием заявок на помощь пострадавшим от паводка - 09.04.2024, ПРАЙМ
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В Курганской области начался прием заявок на помощь пострадавшим от паводка
В Курганской области начался прием заявок на помощь пострадавшим от паводка - 09.04.2024, ПРАЙМ
В Курганской области начался прием заявок на помощь пострадавшим от паводка
Власти Курганской области с 9 апреля начали прием документов от жителей, чьи дома пострадали от паводка. Им выплатят в качестве единовременной финансовой помощи | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T05:38+0300
2024-04-09T05:46+0300
происшествия
россия
курганская область
паводок
выплаты
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Власти Курганской области с 9 апреля начали прием документов от жителей, чьи дома пострадали от паводка. Им выплатят в качестве единовременной финансовой помощи по 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства региона. В связи с паводковой обстановкой в Курганской области введен режим ЧС. По прогнозам, затопить может свыше 60 населенных пунктов. В сообщении правительства региона указывается: "Принято решение с 9 апреля начать прием заявлений жителей региона, чьи дома подтоплены в результате ЧС, на получение финансовой помощи в 10 тысяч рублей. Сотрудники МФЦ с 9 апреля выедут в ПВР, где временно проживают эвакуированные граждане, и помогут оформить документы на месте". Для получения единовременной материальной помощи пострадавшим, разместившимся у родных, или их представителям следует обратиться с заявлением через Единый портал госуслуг, МФЦ или лично в орган местного самоуправления, на территории которого зарегистрирована ЧС, или в Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов области. Как сообщают региональные власти, по состоянию на вечер 8 апреля, в пунктах временного размещения находились 187 человек, включая 41 ребенка. Всего в регионе развернуто 92 ПВР на базе школ, лагерей, больниц и других учреждений соцсферы. Вместимость ПВР около 25,8 тысячи человек. Для эвакуированных было организовано горячее питание и обеспечение предметами первой необходимости. В ПВР организовано дежурство медицинских работников, сотрудников органов правопорядка, работают психологи, сообщает пресс-служба правительства региона.
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россия, курганская область, паводок, выплаты
Происшествия, РОССИЯ, Курганская область, паводок, выплаты
05:38 09.04.2024 (обновлено: 05:46 09.04.2024)
 
В Курганской области начался прием заявок на помощь пострадавшим от паводка

Власти: в Курганской области пострадавшим от паводка выплатят по 10 тысяч рублей

© РИА Новости . Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкОбстановка в Орске после прорыва дамбы
Обстановка в Орске после прорыва дамбы - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Сергей Никифоров
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Власти Курганской области с 9 апреля начали прием документов от жителей, чьи дома пострадали от паводка. Им выплатят в качестве единовременной финансовой помощи по 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.
В связи с паводковой обстановкой в Курганской области введен режим ЧС. По прогнозам, затопить может свыше 60 населенных пунктов.
В сообщении правительства региона указывается: "Принято решение с 9 апреля начать прием заявлений жителей региона, чьи дома подтоплены в результате ЧС, на получение финансовой помощи в 10 тысяч рублей. Сотрудники МФЦ с 9 апреля выедут в ПВР, где временно проживают эвакуированные граждане, и помогут оформить документы на месте".
Для получения единовременной материальной помощи пострадавшим, разместившимся у родных, или их представителям следует обратиться с заявлением через Единый портал госуслуг, МФЦ или лично в орган местного самоуправления, на территории которого зарегистрирована ЧС, или в Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов области.
Курган - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
В Курганской области ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения
Вчера, 16:53
Как сообщают региональные власти, по состоянию на вечер 8 апреля, в пунктах временного размещения находились 187 человек, включая 41 ребенка. Всего в регионе развернуто 92 ПВР на базе школ, лагерей, больниц и других учреждений соцсферы. Вместимость ПВР около 25,8 тысячи человек.
Для эвакуированных было организовано горячее питание и обеспечение предметами первой необходимости. В ПВР организовано дежурство медицинских работников, сотрудников органов правопорядка, работают психологи, сообщает пресс-служба правительства региона.
 
ПроисшествияРОССИЯКурганская областьпаводоквыплаты
 
 
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