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В Оренбурге прозвучала сирена с призывом к эвакуации из-за наводнения - 09.04.2024, ПРАЙМ
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В Оренбурге прозвучала сирена с призывом к эвакуации из-за наводнения
В Оренбурге прозвучала сирена с призывом к эвакуации из-за наводнения - 09.04.2024, ПРАЙМ
В Оренбурге прозвучала сирена с призывом к эвакуации из-за наводнения
В Оренбурге прозвучала сирена. Всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться, следует из сообщения, опубликованного в... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T09:28+0300
2024-04-09T09:28+0300
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ОРЕНБУРГ, 9 апр - ПРАЙМ. В Оренбурге прозвучала сирена. Всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале мэрии города."В 10.40 (8.40 мск) в Оренбурге прозвучала сирена. В областном центре действует режим ЧС. Уровень воды в реке Урал в городе приближается к опасной отметке и составляет на 8:00 897 см", - говорится в сообщенииюСогласно сообщению, жителям, находящимся в зоне возможного подтопления, нужно как можно скорее эвакуироваться.Согласно информации мэрии города, в зоне возможного подтопления находятся дачные участки, расположенные в поймах рек Урал и Сакмара, а также несколько районов города Оренбурга и поселка Куйбышева. Под угрозой находятся районы Форштадт, Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный и Овчинный.Ранее мэрия также отмечала, что пик уровня воды ожидается 10 апреля.
https://1prime.ru/20240409/ural-847206734.html
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россия, паводок, новости
Происшествия, РОССИЯ, паводок, Новости
09:28 09.04.2024
 
В Оренбурге прозвучала сирена с призывом к эвакуации из-за наводнения

Сирена прозвучала в Оренбурге с призывом эвакуироваться из-за подъема уровня реки

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОбстановка в Орске после прорыва дамбы
Обстановка в Орске после прорыва дамбы - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ОРЕНБУРГ, 9 апр - ПРАЙМ. В Оренбурге прозвучала сирена. Всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале мэрии города.
"В 10.40 (8.40 мск) в Оренбурге прозвучала сирена. В областном центре действует режим ЧС. Уровень воды в реке Урал в городе приближается к опасной отметке и составляет на 8:00 897 см", - говорится в сообщениию
Согласно сообщению, жителям, находящимся в зоне возможного подтопления, нужно как можно скорее эвакуироваться.
Согласно информации мэрии города, в зоне возможного подтопления находятся дачные участки, расположенные в поймах рек Урал и Сакмара, а также несколько районов города Оренбурга и поселка Куйбышева. Под угрозой находятся районы Форштадт, Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный и Овчинный.
Ранее мэрия также отмечала, что пик уровня воды ожидается 10 апреля.
Обстановка в Орске после прорыва дамбы - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 897 сантиметров
08:03
 
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