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В Турции предложили решение банковской проблемы с Россией - 09.04.2024, ПРАЙМ
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В Турции предложили решение банковской проблемы с Россией
В Турции предложили решение банковской проблемы с Россией - 09.04.2024, ПРАЙМ
В Турции предложили решение банковской проблемы с Россией
Турция и Россия могут решить проблемы с банковскими переводами путем создания финансовых организаций на Северном Кипре и в Абхазии, где будет использоваться... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T07:20+0300
2024-04-09T07:22+0300
экономика
турция
россия
банки
платежные переводы
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Турция и Россия могут решить проблемы с банковскими переводами путем создания финансовых организаций на Северном Кипре и в Абхазии, где будет использоваться платежная система "Мир", заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Посол России в Турции Алексей Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что американцы "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией, и давление на эти компании противоречит нормам межгосударственного общения. Он отмечал, что проблема с платежными переводами из России в Турцию сохраняется. Источник в банковском секторе заявлял РИА Новости, что США предупреждают турецкие частные банки о необходимости тщательной проверки платежных переводов, доходит до угрожающего тона. "На самом деле есть еще один вариант решения платежной проблемы между Турцией и Россией. Как известно, Турецкая Республика Северного Кипра и Республика Абхазия — две "частично" признанные страны. Ни одна из них не имеет представительства в ООН, и западный мир налагает долгие годы эмбарго на эти страны. Платежи можно производить через платежную систему "Мир" в "местном" банке, созданном российской стороной в Абхазии или в любом банке Северного Кипра", - заявил собеседник агентства. По его словам, этим двум странам, которые уже много лет находятся под тяжелыми экономическими санкциями, не грозят банковские эмбарго. "Переводы из Турции осуществляются в банк Северного Кипра, а переводы из России — в банки Абхазии. Поскольку будет использоваться система "Мир", за ней сложно следить извне, а бизнесменам и компаниям не грозит опасность санкций", - отметил он. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
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турция, россия, банки, платежные переводы
Экономика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, Банки, платежные переводы
07:20 09.04.2024 (обновлено: 07:22 09.04.2024)
 
В Турции предложили решение банковской проблемы с Россией

В Турции предложили решить вопрос переводов с РФ через Северный Кипр и Абхазию

© РИА Новости . Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Алена Палажченко
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Турция и Россия могут решить проблемы с банковскими переводами путем создания финансовых организаций на Северном Кипре и в Абхазии, где будет использоваться платежная система "Мир", заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
Посол России в Турции Алексей Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что американцы "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией, и давление на эти компании противоречит нормам межгосударственного общения. Он отмечал, что проблема с платежными переводами из России в Турцию сохраняется. Источник в банковском секторе заявлял РИА Новости, что США предупреждают турецкие частные банки о необходимости тщательной проверки платежных переводов, доходит до угрожающего тона.
"На самом деле есть еще один вариант решения платежной проблемы между Турцией и Россией. Как известно, Турецкая Республика Северного Кипра и Республика Абхазия — две "частично" признанные страны. Ни одна из них не имеет представительства в ООН, и западный мир налагает долгие годы эмбарго на эти страны. Платежи можно производить через платежную систему "Мир" в "местном" банке, созданном российской стороной в Абхазии или в любом банке Северного Кипра", - заявил собеседник агентства.
По его словам, этим двум странам, которые уже много лет находятся под тяжелыми экономическими санкциями, не грозят банковские эмбарго.
Вид на Стамбул, Турция
Схема США и Турции по санкциям не решила вопрос переводов из России
Вчера, 07:14
"Переводы из Турции осуществляются в банк Северного Кипра, а переводы из России — в банки Абхазии. Поскольку будет использоваться система "Мир", за ней сложно следить извне, а бизнесменам и компаниям не грозит опасность санкций", - отметил он.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.
В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
 
ЭкономикаТУРЦИЯРОССИЯБанкиплатежные переводы
 
 
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