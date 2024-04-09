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ДОВСЕ во многом потерял жизнеспособность, заявил Песков
ДОВСЕ во многом потерял жизнеспособность, заявил Песков - 09.04.2024, ПРАЙМ
ДОВСЕ во многом потерял жизнеспособность, заявил Песков
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) во многом лишился жизнеспособности на фоне изменившихся геополитических условий и стратегической ситуации. | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T12:50+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) во многом лишился жизнеспособности на фоне изменившихся геополитических условий и стратегической ситуации. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."В целом этот документ (ДОВСЕ - ред.) во многом уже свою жизнеспособность потерял в силу изменившихся геополитических условий и стратегической ситуации. Поэтому, конечно же, ситуация меняется", - сообщил пресс-секретарь президента России.Кроме того, Песков отметил, что в настоящее время необходимый в области стратегической безопасности диалог с Европой отсутствует, однако не Москва в этом виновата. ДОВСЕ был подписан в 1990 году и регулировал ограничения на пять видов вооружений и военной техники для стран-членов НАТО и Организации Варшавского договора, включая боевые танки, боевые бронированные машины (ББМ), артиллерию, ударные самолеты и ударные вертолеты. В 2023 году страны-члены НАТО заявили о намерении приостановить действие договора. Россия уже приостановила действие договора в 2007 году и в 2023 году денонсировала его.Турция с 8 апреля приостанавила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
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Политика, ДОВСЕ, РОССИЯ, Новости
ДОВСЕ во многом потерял жизнеспособность, заявил Песков
Песков: ДОВСЕ потерял жизнеспособность в силу изменившихся геополитических условий
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) во многом лишился жизнеспособности на фоне изменившихся геополитических условий и стратегической ситуации. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В целом этот документ (ДОВСЕ - ред.) во многом уже свою жизнеспособность потерял в силу изменившихся геополитических условий и стратегической ситуации. Поэтому, конечно же, ситуация меняется", - сообщил пресс-секретарь президента России.
Кроме того, Песков отметил, что в настоящее время необходимый в области стратегической безопасности диалог с Европой отсутствует, однако не Москва в этом виновата.
ДОВСЕ был подписан в 1990 году и регулировал ограничения на пять видов вооружений и военной техники для стран-членов НАТО и Организации Варшавского договора, включая боевые танки, боевые бронированные машины (ББМ), артиллерию, ударные самолеты и ударные вертолеты.
В 2023 году страны-члены НАТО заявили о намерении приостановить действие договора. Россия уже приостановила действие договора в 2007 году и в 2023 году денонсировала его.
Турция с 8 апреля приостанавила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
Турция решила приостановить участие в ДОВСЕ