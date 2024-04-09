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В Пензенской области сообщили об окончании пика паводка - 09.04.2024, ПРАЙМ
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В Пензенской области сообщили об окончании пика паводка
В Пензенской области сообщили об окончании пика паводка - 09.04.2024, ПРАЙМ
В Пензенской области сообщили об окончании пика паводка
В Пензенской области завершился пик паводка, сообщила пресс-служба регионального правительства. | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T15:47+0300
2024-04-09T15:47+0300
происшествия
паводок
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САРАТОВ, 9 апр - ПРАЙМ. В Пензенской области завершился пик паводка, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Этой весной реки Пензенской области начали вскрываться ото льда с 13 марта, к концу месяца очистились полностью. Высокая температура воздуха в начале апреля привела к активному таянию снега и стремительному поступлению талой воды в реки. С 3 по 6 апреля зафиксирован максимальный подъем уровня воды в Узе, Атмисе, Выше, Хопре, Ваде, Колышлее... Глава региона отметил, что пик паводка на территории Пензенской области позади", — сказано в сообщении. Губернатора Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что в регионе готовились к паводку с февраля. По его словам, в зоне возможного подтопления находились 24 муниципальных образования, были созданы резервы, запланированы мероприятия по защите населения, объектов экономики и инфраструктуры, отработан порядок действий при проведении командно-штабных учений. Он отметил, что ситуация тщательно контролировалась и в итоге в дома вода не зашла, но имели место подтопления приусадебных участков, нескольких мостов, причем один был разрушен паводковыми водами и требует восстановления..."Теперь нужно восстановить то, где паводок нанес ущерб, восстановить поврежденные дороги и мосты. Люди не должны страдать", — цитирует слова губернатора пресс-служба. Мельниченко потребовал уделять особое внимание гидротехническим сооружениям (ГТС), при необходимости привлекая прокуратуру для воздействия на нерадивых собственников. "Необходимо совместно с прокуратурой вырабатывать механизм воздействия на таких собственников. Возможно, следует обращаться в суд, прекращать для них право собственности на этот объект. Нужен четкий алгоритм работы, правовое решение, чтобы вернуть ГТС в муниципальную либо государственную собственность. Гидротехнические сооружения должны находиться в нормативном состоянии, от этого зависят жизнь и безопасность людей", — сказал он. Кроме того, Мельниченко потребовал от министерства градостроительства и архитектуры области жестко ограничивать строительство на участках, которые относятся к зонам возможного подтопления. "Наши предки никогда в поймах жилье не возводили, селились на возвышенности. Здесь нужно такого же принципа придерживаться, занимать твердую позицию, органы государственной власти и муниципального управления должны за этим следить, чтобы не было потом печальных последствий. Недопустимы махинации с землей, в том числе в зоне водохранилища", - заявил губернатор.
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паводок
Происшествия, паводок
15:47 09.04.2024
 
В Пензенской области сообщили об окончании пика паводка

Правительство Пензенской области: пик паводка в регионе пройден

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПенза
Пенза - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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САРАТОВ, 9 апр - ПРАЙМ. В Пензенской области завершился пик паводка, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Этой весной реки Пензенской области начали вскрываться ото льда с 13 марта, к концу месяца очистились полностью. Высокая температура воздуха в начале апреля привела к активному таянию снега и стремительному поступлению талой воды в реки. С 3 по 6 апреля зафиксирован максимальный подъем уровня воды в Узе, Атмисе, Выше, Хопре, Ваде, Колышлее... Глава региона отметил, что пик паводка на территории Пензенской области позади", — сказано в сообщении.
Губернатора Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что в регионе готовились к паводку с февраля. По его словам, в зоне возможного подтопления находились 24 муниципальных образования, были созданы резервы, запланированы мероприятия по защите населения, объектов экономики и инфраструктуры, отработан порядок действий при проведении командно-штабных учений.
Он отметил, что ситуация тщательно контролировалась и в итоге в дома вода не зашла, но имели место подтопления приусадебных участков, нескольких мостов, причем один был разрушен паводковыми водами и требует восстановления...
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"Теперь нужно восстановить то, где паводок нанес ущерб, восстановить поврежденные дороги и мосты. Люди не должны страдать", — цитирует слова губернатора пресс-служба.
Мельниченко потребовал уделять особое внимание гидротехническим сооружениям (ГТС), при необходимости привлекая прокуратуру для воздействия на нерадивых собственников. "Необходимо совместно с прокуратурой вырабатывать механизм воздействия на таких собственников. Возможно, следует обращаться в суд, прекращать для них право собственности на этот объект. Нужен четкий алгоритм работы, правовое решение, чтобы вернуть ГТС в муниципальную либо государственную собственность. Гидротехнические сооружения должны находиться в нормативном состоянии, от этого зависят жизнь и безопасность людей", — сказал он.
Кроме того, Мельниченко потребовал от министерства градостроительства и архитектуры области жестко ограничивать строительство на участках, которые относятся к зонам возможного подтопления. "Наши предки никогда в поймах жилье не возводили, селились на возвышенности. Здесь нужно такого же принципа придерживаться, занимать твердую позицию, органы государственной власти и муниципального управления должны за этим следить, чтобы не было потом печальных последствий. Недопустимы махинации с землей, в том числе в зоне водохранилища", - заявил губернатор.
 
Происшествияпаводок
 
 
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