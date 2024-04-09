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В Совфед поступила кандидатура Подносовой на должность главы ВС России

В Совфед поступила кандидатура Подносовой на должность главы ВС России - 09.04.2024, ПРАЙМ

В Совфед поступила кандидатура Подносовой на должность главы ВС России

В Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина о назначении Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ. Об этом | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T10:43+0300

2024-04-09T10:43+0300

2024-04-09T10:43+0300

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. В Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина о назначении Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ. Об этом в своем Telegram-канале написал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас."В Совет Федерации поступило представление президента России В.В. Путина на Подносову Ирину Леонидовну для назначения на должность председателя Верховного Суда Российской Федерации", - написал сенатор.Ранее Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала кандидатуру Подносовой на эту должность. Подносова является единственным кандидатом, подавшим документы на должность председателя Верховного суда после смерти Вячеслава Лебедева.Ирина Подносова окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета в 1975 году и начала работать в судебной системе в 1990 году. В 2020 году она стала главой Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда России.

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