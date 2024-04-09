https://1prime.ru/20240409/podtoplenie-847209692.html

Власти Оренбуржья назвали паводковую ситуацию в регионе напряженной

Власти Оренбуржья назвали паводковую ситуацию в регионе напряженной - 09.04.2024, ПРАЙМ

Власти Оренбуржья назвали паводковую ситуацию в регионе напряженной

В 73 населенных пунктах Оренбуржья и 29 СНТ подтопленными оказались 10 327 жилых домов, 12 821 приусадебный участок. Об этом сообщили в правительстве... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T09:29+0300

2024-04-09T09:29+0300

2024-04-09T09:34+0300

происшествия

оренбургская область

курганская область

наводнение

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УФА, 9 апр – ПРАЙМ. В 73 населенных пунктах Оренбуржья и 29 СНТ подтопленными оказались 10 327 жилых домов, 12 821 приусадебный участок. Об этом сообщили в правительстве Оренбургской области. "В Оренбургской области сохраняется напряженная паводковая ситуация. По состоянию на 8.00 (6.00 мск) 9 апреля на территории 27 муниципальных образований в 73 населенных пунктах и 29 СНТ подтоплены 10 327 жилых домов, 12 821 приусадебный участок", — сказано в сообщении.Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что обстановка на Ириклинском водохранилище позволяет снизить объем сброса воды до 1500 кубометров в секунду, что уменьшит темп подъема уровня Урала и минимизирует риски новых подтоплений и усугубления ситуации в пойме реки на всем ее протяжении в Оренбуржье. "В случае изменения погодных и других условий продолжим корректировать работу гидроузла", — написал он в своем Telegram-канале.По данным региональных властей, нормализация обстановки в Оренбургской области по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля. зоне подтопления в пик паводка окажутся ряд районов Оренбурга, населенные пункты Южный Урал, Кузнечный, Ситцовка, Весенний, Перовский, Форштадт, Зауральная роща, Овчинный городок, Дубки, Нежинка, Степановский, Горный, дачные участки в пойме реки Урал, сообщили власти.ОРЕНБУРГПо данным региональных властей, в Оренбурге на утро вторника подтоплено несколько поселков и микрорайонов – Кузнечный, Ситцовка, 18 разъезд, Краснохолм, Дубовый Плес, 18 СНТ ("Дубки", "Соловушка", "Луч", "Мичуринец", "Мир", "Кооператор", "Восход", "Пекарь", "Лесные дачи", "Пенсионер", "Угольщик", "Текстильщик", "Разлив-1", "Печатник", "Отставник", "Вишенка", "Газовик", "Локомотив-1"). В зоне подтопления находится 1517 домов и 5247 приусадебных участков. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.В городе в 10.40 (8.40 мск) прозвучала сирена. В областном центре действует режим ЧС. Уровень воды в реке Урал в городе приближается к опасной отметке и составляет на 8:00 897 см. Всем, кто находится в зоне возможного подтопления рекомендовано немедленно эвакуироваться. Об этом сообщила городская администрация в своем Telegram-канале.Также отмечается, что в предстоящие возможно дальнейшее повышение уровня воды в реках Урал и Самара от 5 сантиметров до 40 сантиметров. В зоне подтопления могут оказаться несколько районов Оренбурга, населенные пункты Южный Урал, Кузнечный, Ситцовка, Весенний, Перовский, Форштадт, Зауральная Роща, Овчинный городок, Дубки, Нежинка, Степановский, Горный, дачные участки в пойме реки Урал.ОРСКВ Орске подтопило 6995 жилых домов с приусадебными участками, из них эвакуировали 2493 человека, в том числе 797 детей. В городе развернуто 16 пунктов временного размещения вместимостью более 12 тысяч мест, в которых размещены 1463 человека, в том числе 240 детей. Об этом сообщили в правительстве Оренбургской области.Отмечается, что в Орске наблюдается снижение уровня воды в реке Урал на 35 сантиметров, сейчас уровень составляет 928 сантиметров. При этом на водоемах Оренбургской области фиксируется как увеличение, так и снижение уровня воды.КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬГлава Курганской области Вадим Шумков сообщил, что уровень воды в селе Звериноголовское Курганской области за последние два часа поднялся на 74 сантиметра.Он отметил, что уровень отметки воды с поста Введенское в 12 километрах от границы с Казахстаном составляет 10 метров 75 сантиметров. Шумков подчеркнул, что перепад со Звериноголовским округом, расположенным на границе, составляет более трех метров, вся вода идет вверх по течению.Шумков добавил, что местным жителям необходимо срочно эвакуироваться.По словам главы муниципалитета Марины Панкратовой, более 550 жителей Звериноголовского округа Курганской области эвакуированы из-за паводка по данным на 8 часов утра (6.00 мск). Из них в пункты временного размещения направлены 209 человек, 11 маломобильных и имеющих проблемы со здоровьем людей принял филиал села Звериноголовское ГБУ "Межрайонная больница №3". Об этом она написала в своем Telegram-канале.По словам Панкратовой, максимальный уровень воды в реке Тобол ожидается порядка 1169 сантиметров, в этом случае в зону подтопления попадут четыре села в Звериноголовском муниципальном округе — Прорывное, Озерное, Звериноголовское и Верхняя Алабуга с 416 жителями.По данным на утро 9 апреля, уровень воды в селе Звериноголовское составляет 735 сантиметров. Неблагоприятные явления в районе Звериноголовского наступают при уровне воды в 850 сантиметров.Ранее Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.

https://1prime.ru/20240408/pavodki-847186659.html

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оренбургская область, курганская область, наводнение