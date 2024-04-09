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Движение поездов через Вязьму восстановили

Движение поездов через Вязьму восстановили - 09.04.2024, ПРАЙМ

Движение поездов через Вязьму восстановили

Движение поездов через Вязьму восстановлено: в реверсивном режиме оно открыто по одному пути на перегоне Семлево - Вязьма, говорится в сообщении Московской... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T20:55+0300

2024-04-09T20:55+0300

2024-04-09T20:55+0300

железнодорожное движение

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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Движение поездов через Вязьму восстановлено: в реверсивном режиме оно открыто по одному пути на перегоне Семлево - Вязьма, говорится в сообщении Московской железной дороги. "Движение поездов через Вязьму восстановлено. Железнодорожники открыли движение по одному пути на перегоне Семлево - Вязьма. Первый поезд прошел в 20.10. Все пассажирские поезда следуют по своим обычным маршрутам", - отмечается в сообщении. "На период работ движение поездов на участке Семлево - Вязьма организовано в реверсивном режиме по одному пути", - уточнили в компании. Работы по укладке второго главного пути на поврежденном из-за обрушения автомобильного моста участке также завершены. В настоящее время железнодорожники ведут монтаж контактной сети, уточнили в Московской железной дороге. Ранее об открытии движения поездов по направлению Москва-Минск после обрушения путепровода в Смоленской области сообщил губернатор Василий Анохин. Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем находились легковой и грузовой автомобили. В результате один человек погиб, пятеро попали в больницу. Как сообщил минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы. Движение поездов на участке обрушения путепровода было приостановлено. На утро 9 апреля была сохранена схема движения пассажирских поездов в обход станции Вязьма, которая была введена накануне из-за обрушения автомобильного путепровода.

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железнодорожное движение