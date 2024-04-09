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Движение поездов по направлению Москва-Минск открыли - 09.04.2024, ПРАЙМ
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Движение поездов по направлению Москва-Минск открыли
Движение поездов по направлению Москва-Минск открыли - 09.04.2024, ПРАЙМ
Движение поездов по направлению Москва-Минск открыли
Открыто движение поездов по направлению Москва-Минск после обрушения путепровода в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T20:45+0300
2024-04-09T20:45+0300
движение поездов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 апр – ПРАЙМ. Открыто движение поездов по направлению Москва-Минск после обрушения путепровода в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. "Открыто движение поездов по направлению Москва-Минск. Еще на двух путях восстановительные работы практически завершены. В самое ближайшее время железнодорожное сообщение будет полностью возобновлено", - написал Анохин в своем Telegram-канале. Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области 8 апреля, когда на нем находились легковой и грузовой автомобили. В результате один человек погиб, пятеро попали в больницу. Как сообщил минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы. Движение поездов на участке обрушения путепровода было приостановлено. На утро 9 апреля была сохранена схема движения пассажирских поездов в обход станции Вязьма, которая была введена накануне из-за обрушения автомобильного путепровода.
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движение поездов
движение поездов
20:45 09.04.2024
 
Движение поездов по направлению Москва-Минск открыли

Движение поездов Москва-Минск возобновлено под Смоленском после обрушения путепровода

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭлектричка на перегоне между станциями "Покровское-Стрешнево" и "Тушино"
Электричка на перегоне между станциями Покровское-Стрешнево и Тушино - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 апр – ПРАЙМ. Открыто движение поездов по направлению Москва-Минск после обрушения путепровода в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Открыто движение поездов по направлению Москва-Минск. Еще на двух путях восстановительные работы практически завершены. В самое ближайшее время железнодорожное сообщение будет полностью возобновлено", - написал Анохин в своем Telegram-канале.
Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области 8 апреля, когда на нем находились легковой и грузовой автомобили. В результате один человек погиб, пятеро попали в больницу. Как сообщил минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы. Движение поездов на участке обрушения путепровода было приостановлено. На утро 9 апреля была сохранена схема движения пассажирских поездов в обход станции Вязьма, которая была введена накануне из-за обрушения автомобильного путепровода.
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