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Движение поездов по направлению Москва-Минск открыли

Движение поездов по направлению Москва-Минск открыли - 09.04.2024, ПРАЙМ

Движение поездов по направлению Москва-Минск открыли

Открыто движение поездов по направлению Москва-Минск после обрушения путепровода в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T20:45+0300

2024-04-09T20:45+0300

2024-04-09T20:45+0300

движение поездов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 апр – ПРАЙМ. Открыто движение поездов по направлению Москва-Минск после обрушения путепровода в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. "Открыто движение поездов по направлению Москва-Минск. Еще на двух путях восстановительные работы практически завершены. В самое ближайшее время железнодорожное сообщение будет полностью возобновлено", - написал Анохин в своем Telegram-канале. Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области 8 апреля, когда на нем находились легковой и грузовой автомобили. В результате один человек погиб, пятеро попали в больницу. Как сообщил минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы. Движение поездов на участке обрушения путепровода было приостановлено. На утро 9 апреля была сохранена схема движения пассажирских поездов в обход станции Вязьма, которая была введена накануне из-за обрушения автомобильного путепровода.

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движение поездов