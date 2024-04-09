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Сеченовский университет ввел новую систему денежного поощрения

Сеченовский университет ввел новую систему денежного поощрения - 09.04.2024, ПРАЙМ

Сеченовский университет ввел новую систему денежного поощрения

Сеченовский университет вводит новую систему поощрения профессорско-преподавательского состава – после защиты кандидатской диссертации оклад сотрудника... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T19:04+0300

2024-04-09T19:04+0300

2024-04-09T19:04+0300

поощрение

образование

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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Сеченовский университет вводит новую систему поощрения профессорско-преподавательского состава – после защиты кандидатской диссертации оклад сотрудника повысится на 15 тысяч рублей, а докторской – на 30 тысяч, также появятся единовременные выплаты за присвоение ученых званий и степеней, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. "Система поощрительных выплат — элемент карьерного трека аспиранта, ассистента или доцента Сеченовского университета. Теперь после защиты кандидатской диссертации оклад сотрудника повысится на 15 тысяч рублей, докторской — на 30 тысяч. Кроме того, будут введены и единовременные выплаты за присвоение ученых званий и ученых степеней: кандидат и доцент получат единовременную выплату в 150 тысяч рублей, доктор наук и профессор — в два раза больше", - говорится в сообщении. Ректор университета Петр Глыбочко отметил, что для сотрудников это нововведение – возможность получать более высокую зарплату и сосредоточиться на научной работе. Новая линейка выплат поможет университету реализовать карьерный лифт — структурировать продвижение сотрудников, уточнил он. "Если мы хотим давать качественное медицинское образование, значит, надо вкладываться в преподавателей", — подчеркнул Глыбочко.

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поощрение, образование