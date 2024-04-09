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В подмосковном Воскресенске потушили пожар, в котором погибли шесть человек - 09.04.2024, ПРАЙМ
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В подмосковном Воскресенске потушили пожар, в котором погибли шесть человек
В подмосковном Воскресенске потушили пожар, в котором погибли шесть человек - 09.04.2024, ПРАЙМ
В подмосковном Воскресенске потушили пожар, в котором погибли шесть человек
В подмосковном Воскресенске потушили пожар в частном доме, сообщает МЧС РФ. При пожаре погибли шесть человек, включая четырех детей. | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T07:11+0300
2024-04-09T07:13+0300
происшествия
россия
пожар
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. В подмосковном Воскресенске потушили пожар в частном доме, сообщает МЧС РФ. При пожаре погибли шесть человек, включая четырех детей.В Telegram-канале ведомства говорится: "В Подмосковье огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар".По данным ведомства, в сгоревшем частном доме жили восемь человек, шесть из которых - дети. При пожаре погибли шесть человек, среди них четыре ребенка. Выжили двое детей 11 и 13 лет, предварительно, их спасли соседи.
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россия, пожар
Происшествия, РОССИЯ, пожар
07:11 09.04.2024 (обновлено: 07:13 09.04.2024)
 
В подмосковном Воскресенске потушили пожар, в котором погибли шесть человек

МЧС: в Воскресенске потушили пожар, в котором погибли 2 взрослых и 4 ребенка

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкПоследствия пожаров в Хакасии
Последствия пожаров в Хакасии
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. В подмосковном Воскресенске потушили пожар в частном доме, сообщает МЧС РФ. При пожаре погибли шесть человек, включая четырех детей.
В Telegram-канале ведомства говорится: "В Подмосковье огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар".
Крупный пожар - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
Пожар в цеху в Хотьково тушат на площади около трех тысяч "квадратов"
1 апреля, 16:55
По данным ведомства, в сгоревшем частном доме жили восемь человек, шесть из которых - дети. При пожаре погибли шесть человек, среди них четыре ребенка. Выжили двое детей 11 и 13 лет, предварительно, их спасли соседи.
 
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