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В подмосковном Воскресенске потушили пожар, в котором погибли шесть человек
В подмосковном Воскресенске потушили пожар, в котором погибли шесть человек - 09.04.2024, ПРАЙМ
В подмосковном Воскресенске потушили пожар, в котором погибли шесть человек
В подмосковном Воскресенске потушили пожар в частном доме, сообщает МЧС РФ. При пожаре погибли шесть человек, включая четырех детей. | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T07:11+0300
2024-04-09T07:11+0300
2024-04-09T07:13+0300
происшествия
россия
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. В подмосковном Воскресенске потушили пожар в частном доме, сообщает МЧС РФ. При пожаре погибли шесть человек, включая четырех детей.В Telegram-канале ведомства говорится: "В Подмосковье огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар".По данным ведомства, в сгоревшем частном доме жили восемь человек, шесть из которых - дети. При пожаре погибли шесть человек, среди них четыре ребенка. Выжили двое детей 11 и 13 лет, предварительно, их спасли соседи.
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россия, пожар
Происшествия, РОССИЯ, пожар
В подмосковном Воскресенске потушили пожар, в котором погибли шесть человек
МЧС: в Воскресенске потушили пожар, в котором погибли 2 взрослых и 4 ребенка
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. В подмосковном Воскресенске потушили пожар в частном доме, сообщает МЧС РФ. При пожаре погибли шесть человек, включая четырех детей.
В Telegram-канале ведомства говорится: "В Подмосковье огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар".
Пожар в цеху в Хотьково тушат на площади около трех тысяч "квадратов"
По данным ведомства, в сгоревшем частном доме жили восемь человек, шесть из которых - дети. При пожаре погибли шесть человек, среди них четыре ребенка. Выжили двое детей 11 и 13 лет, предварительно, их спасли соседи.