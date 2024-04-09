https://1prime.ru/20240409/pozhar-847205659.html

В подмосковном Воскресенске потушили пожар, в котором погибли шесть человек

В подмосковном Воскресенске потушили пожар, в котором погибли шесть человек - 09.04.2024, ПРАЙМ

В подмосковном Воскресенске потушили пожар, в котором погибли шесть человек

В подмосковном Воскресенске потушили пожар в частном доме, сообщает МЧС РФ. При пожаре погибли шесть человек, включая четырех детей. | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T07:11+0300

2024-04-09T07:11+0300

2024-04-09T07:13+0300

происшествия

россия

пожар

https://cdnn.1prime.ru/img/80762/32/807623262_0:80:3355:1967_1920x0_80_0_0_10b61f3fadc5d82608a320a2535872db.jpg

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. В подмосковном Воскресенске потушили пожар в частном доме, сообщает МЧС РФ. При пожаре погибли шесть человек, включая четырех детей.В Telegram-канале ведомства говорится: "В Подмосковье огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар".По данным ведомства, в сгоревшем частном доме жили восемь человек, шесть из которых - дети. При пожаре погибли шесть человек, среди них четыре ребенка. Выжили двое детей 11 и 13 лет, предварительно, их спасли соседи.

https://1prime.ru/20240401/pozhar-846973936.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, пожар