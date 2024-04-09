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Минэнерго США чуть повысило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2024 году

Минэнерго США чуть повысило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2024 году - 09.04.2024, ПРАЙМ

Минэнерго США чуть повысило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2024 году

Минэнерго США ожидает, что добыча нефти ОПЕК+ в 2024 году снизится на 930 тысяч баррелей в сутки, до 36,14 миллиона баррелей, что на 190 тысяч баррелей в сутки... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T20:03+0300

2024-04-09T20:03+0300

2024-04-09T20:03+0300

энергетика

добыча нефти

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Минэнерго США ожидает, что добыча нефти ОПЕК+ в 2024 году снизится на 930 тысяч баррелей в сутки, до 36,14 миллиона баррелей, что на 190 тысяч баррелей в сутки выше, чем прогнозировалось месяц назад, следует из ежемесячного доклада министерства. Согласно его данным, добыча всего ОПЕК+ в 2024 году составит 36,14 миллиона баррелей - снизится на 930 тысяч по сравнению с 2024 годом. При этом, в 2025 году она должна увеличиться на 750 тысяч баррелей, до 36,89 миллиона баррелей в сутки. В прошлом месяце Минэнерго ожидало, что добыча нефти ОПЕК+ на фоне добровольных сокращений упадет в текущем году на 1,12 миллиона баррелей в сутки, до 35,95 миллиона. В целом министерство повысило прогноз по росту добычи в мире в 2024 году на 470 тысяч баррелей в сутки. Теперь ожидает, что она увеличится на 850 тысяч баррелей по сравнению с 2023 годом, до 102,65 миллиона. На 2025 год прогноз по росту предложения был пересмотрен незначительно - на 40 тысяч баррелей в сутки. Однако, с учетом пересмотра объемов добычи на текущий год, теперь Минэнерго ожидает роста в следующем году до 104,61 миллиона баррелей - на 440 тысяч баррелей в сутки выше, чем оценивалось ранее. Квоты на добычу нефти ОПЕК+, без учета покинувшей альянс Анголы, с начала 2024 года снизились примерно на 1 миллион баррелей в сутки. Теперь общий предельный уровень составляет 39,425 миллиона баррелей в сутки, не считая показателей нового участника - Бразилии, которые, по оценкам экспертов, составляют почти 3 миллиона баррелей в сутки, а также не участвующих в соглашении членов ОПЕК - Венесуэлы, Ирана и Ливии. Кроме того, участники альянса в течение всего 2024 года продолжают добровольные сокращения добычи сверх квот суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, из которых по 500 тысяч приходится на Россию и Саудовскую Аравию. Вдобавок к этому, пока до конца второго квартала, Саудовская Аравия сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Россия в апреле-июне сокращает экспорт и добычу нефти суммарно на 471 тысячу баррелей. Ряд других участников альянса до конца июня дополнительно сокращают добычу на 700 тысяч баррелей в сутки.

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добыча нефти