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На Запорожской АЭС назвали причину участившихся ударов ВСУ - 09.04.2024, ПРАЙМ
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На Запорожской АЭС назвали причину участившихся ударов ВСУ
На Запорожской АЭС назвали причину участившихся ударов ВСУ - 09.04.2024, ПРАЙМ
На Запорожской АЭС назвали причину участившихся ударов ВСУ
Возросшая интенсивность атак ВСУ на Запорожскую АЭС может говорить о подготовке провокации в отношении станции со стороны Киева. Об этом сообщила в эфире... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T16:51+0300
2024-04-09T17:04+0300
энергетика
всу
запорожская аэс
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Возросшая интенсивность атак ВСУ на Запорожскую АЭС может говорить о подготовке провокации в отношении станции со стороны Киева. Об этом сообщила в эфире телеканала "Россия 24" директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. "Ни одна атомная станция в мире не рассчитана на такое огневое воздействие со стороны вооруженных сил. Участившиеся прилеты могут свидетельствовать о том, что готовится провокация по отношению к Запорожской атомной станции со стороны ВСУ", — заявила она.7 апреля беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксированы в районе столовой, а также в районе грузового порта, сообщили ранее на станции.В госкорпорации "Росатом" отметили, что категорически осуждают атаку объектов Запорожской АЭС. Корпорация также призывает руководство МАГАТЭ, главу организации Рафаэля Гросси и правительства стран Европейского Союза отреагировать на угрозу безопасности ЗАЭС и осудить попытку эскалации конфликта вокруг крупнейшей атомной станции в Европе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. Украина продолжает обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля, все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Оборудование АЭС обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами и при строгом контроле норм радиационной безопасности.
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всу, запорожская аэс
Энергетика, ВСУ, Запорожская АЭС
16:51 09.04.2024 (обновлено: 17:04 09.04.2024)
 
На Запорожской АЭС назвали причину участившихся ударов ВСУ

Запорожская АЭС: участившиеся удары ВСУ могут говорить о подготовке провокации

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Возросшая интенсивность атак ВСУ на Запорожскую АЭС может говорить о подготовке провокации в отношении станции со стороны Киева. Об этом сообщила в эфире телеканала "Россия 24" директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
"Ни одна атомная станция в мире не рассчитана на такое огневое воздействие со стороны вооруженных сил. Участившиеся прилеты могут свидетельствовать о том, что готовится провокация по отношению к Запорожской атомной станции со стороны ВСУ", — заявила она.
7 апреля беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксированы в районе столовой, а также в районе грузового порта, сообщили ранее на станции.
В госкорпорации "Росатом" отметили, что категорически осуждают атаку объектов Запорожской АЭС. Корпорация также призывает руководство МАГАТЭ, главу организации Рафаэля Гросси и правительства стран Европейского Союза отреагировать на угрозу безопасности ЗАЭС и осудить попытку эскалации конфликта вокруг крупнейшей атомной станции в Европе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. Украина продолжает обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля, все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Оборудование АЭС обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами и при строгом контроле норм радиационной безопасности.
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
Боррель осудил атаки дронов на Запорожскую АЭС
16:41
 
ЭнергетикаВСУЗапорожская АЭС
 
 
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