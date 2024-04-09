https://1prime.ru/20240409/provokatsiya-847235481.html

На Запорожской АЭС назвали причину участившихся ударов ВСУ

На Запорожской АЭС назвали причину участившихся ударов ВСУ - 09.04.2024, ПРАЙМ

На Запорожской АЭС назвали причину участившихся ударов ВСУ

Возросшая интенсивность атак ВСУ на Запорожскую АЭС может говорить о подготовке провокации в отношении станции со стороны Киева. Об этом сообщила в эфире... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T16:51+0300

2024-04-09T16:51+0300

2024-04-09T17:04+0300

энергетика

всу

запорожская аэс

https://cdnn.1prime.ru/img/84196/06/841960648_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_404203062b97e3427c2cebdf4a4caea2.jpg

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Возросшая интенсивность атак ВСУ на Запорожскую АЭС может говорить о подготовке провокации в отношении станции со стороны Киева. Об этом сообщила в эфире телеканала "Россия 24" директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. "Ни одна атомная станция в мире не рассчитана на такое огневое воздействие со стороны вооруженных сил. Участившиеся прилеты могут свидетельствовать о том, что готовится провокация по отношению к Запорожской атомной станции со стороны ВСУ", — заявила она.7 апреля беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксированы в районе столовой, а также в районе грузового порта, сообщили ранее на станции.В госкорпорации "Росатом" отметили, что категорически осуждают атаку объектов Запорожской АЭС. Корпорация также призывает руководство МАГАТЭ, главу организации Рафаэля Гросси и правительства стран Европейского Союза отреагировать на угрозу безопасности ЗАЭС и осудить попытку эскалации конфликта вокруг крупнейшей атомной станции в Европе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. Украина продолжает обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля, все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Оборудование АЭС обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами и при строгом контроле норм радиационной безопасности.

https://1prime.ru/20240409/borrel-847234925.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, запорожская аэс