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Путин получил доклады о ситуации с паводками, заявил Песков - 09.04.2024, ПРАЙМ
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Путин получил доклады о ситуации с паводками, заявил Песков
Путин получил доклады о ситуации с паводками, заявил Песков - 09.04.2024, ПРАЙМ
Путин получил доклады о ситуации с паводками, заявил Песков
Глава МЧС Александр Куренков и губернаторы пострадавших от паводков регионов снова предоставили президенту России Владимиру Путину доклады по ситуации. Об этом... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T13:52+0300
2024-04-09T13:52+0300
происшествия
владимир путин
дмитрий песков
паводок
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Глава МЧС Александр Куренков и губернаторы пострадавших от паводков регионов снова предоставили президенту России Владимиру Путину доклады по ситуации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Весной в России наступает паводкоопасный период. В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. 8 апреля режим ЧС ввели в Курганской и Тюменской областях."Президент Путин получил доклады губернаторов трех регионов, а именно Оренбургской области, Курганской области и Тюменской области, о ситуации с паводками", - сказал Песков.По его словам, Куренков, отправившийся в Оренбургскую область как председатель правкомиссии по ликвидации последствий паводков и оказанию помощи населению, представил отдельный доклад.
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владимир путин, дмитрий песков, паводок
Происшествия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, паводок
13:52 09.04.2024
 
Путин получил доклады о ситуации с паводками, заявил Песков

Песков: Путин снова получил доклады о ситуации с паводками от Куренкова и губернаторов

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
Президент Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Глава МЧС Александр Куренков и губернаторы пострадавших от паводков регионов снова предоставили президенту России Владимиру Путину доклады по ситуации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Весной в России наступает паводкоопасный период. В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. 8 апреля режим ЧС ввели в Курганской и Тюменской областях.
"Президент Путин получил доклады губернаторов трех регионов, а именно Оренбургской области, Курганской области и Тюменской области, о ситуации с паводками", - сказал Песков.
По его словам, Куренков, отправившийся в Оренбургскую область как председатель правкомиссии по ликвидации последствий паводков и оказанию помощи населению, представил отдельный доклад.
Прорыв дамбы в Орске - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
Паводок в Оренбургской области объявили ЧС федерального характера
7 апреля, 11:37
 
ПроисшествияВладимир ПутинДмитрий Песковпаводок
 
 
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