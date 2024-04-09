https://1prime.ru/20240409/putin-847225188.html

Путин получил доклады о ситуации с паводками, заявил Песков

Путин получил доклады о ситуации с паводками, заявил Песков - 09.04.2024, ПРАЙМ

Путин получил доклады о ситуации с паводками, заявил Песков

Глава МЧС Александр Куренков и губернаторы пострадавших от паводков регионов снова предоставили президенту России Владимиру Путину доклады по ситуации. Об этом... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T13:52+0300

2024-04-09T13:52+0300

2024-04-09T13:52+0300

происшествия

владимир путин

дмитрий песков

паводок

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Глава МЧС Александр Куренков и губернаторы пострадавших от паводков регионов снова предоставили президенту России Владимиру Путину доклады по ситуации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Весной в России наступает паводкоопасный период. В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. 8 апреля режим ЧС ввели в Курганской и Тюменской областях."Президент Путин получил доклады губернаторов трех регионов, а именно Оренбургской области, Курганской области и Тюменской области, о ситуации с паводками", - сказал Песков.По его словам, Куренков, отправившийся в Оренбургскую область как председатель правкомиссии по ликвидации последствий паводков и оказанию помощи населению, представил отдельный доклад.

https://1prime.ru/20240407/npz-847152282.html

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владимир путин, дмитрий песков, паводок