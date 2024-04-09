https://1prime.ru/20240409/putin-847225188.html
Путин получил доклады о ситуации с паводками, заявил Песков
Путин получил доклады о ситуации с паводками, заявил Песков - 09.04.2024, ПРАЙМ
Путин получил доклады о ситуации с паводками, заявил Песков
Глава МЧС Александр Куренков и губернаторы пострадавших от паводков регионов снова предоставили президенту России Владимиру Путину доклады по ситуации. Об этом... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T13:52+0300
2024-04-09T13:52+0300
2024-04-09T13:52+0300
происшествия
владимир путин
дмитрий песков
паводок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/847005504_0:0:2809:1580_1920x0_80_0_0_9d88601f3acab4a0e4d7d9c62bde00f7.jpg
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Глава МЧС Александр Куренков и губернаторы пострадавших от паводков регионов снова предоставили президенту России Владимиру Путину доклады по ситуации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Весной в России наступает паводкоопасный период. В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. 8 апреля режим ЧС ввели в Курганской и Тюменской областях."Президент Путин получил доклады губернаторов трех регионов, а именно Оренбургской области, Курганской области и Тюменской области, о ситуации с паводками", - сказал Песков.По его словам, Куренков, отправившийся в Оренбургскую область как председатель правкомиссии по ликвидации последствий паводков и оказанию помощи населению, представил отдельный доклад.
https://1prime.ru/20240407/npz-847152282.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/847005504_40:0:2769:2047_1920x0_80_0_0_7cc8d7a936292be3c39d32b8021657a7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дмитрий песков, паводок
Происшествия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, паводок
Путин получил доклады о ситуации с паводками, заявил Песков
Песков: Путин снова получил доклады о ситуации с паводками от Куренкова и губернаторов
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Глава МЧС Александр Куренков и губернаторы пострадавших от паводков регионов снова предоставили президенту России Владимиру Путину доклады по ситуации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Весной в России наступает паводкоопасный период. В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. 8 апреля режим ЧС ввели в Курганской и Тюменской областях.
"Президент Путин получил доклады губернаторов трех регионов, а именно Оренбургской области, Курганской области и Тюменской области, о ситуации с паводками", - сказал Песков.
По его словам, Куренков, отправившийся в Оренбургскую область как председатель правкомиссии по ликвидации последствий паводков и оказанию помощи населению, представил отдельный доклад.
Паводок в Оренбургской области объявили ЧС федерального характера