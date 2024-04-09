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В Китае предупредили об ответных мерах на санкции США за бизнес с Россией - 09.04.2024, ПРАЙМ
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В Китае предупредили об ответных мерах на санкции США за бизнес с Россией
В Китае предупредили об ответных мерах на санкции США за бизнес с Россией - 09.04.2024, ПРАЙМ
В Китае предупредили об ответных мерах на санкции США за бизнес с Россией
Введение США санкций против китайских компаний, ведущих нормальный бизнес с Россией, будет неразумным, поскольку Пекин непременно примет ответные меры,... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T06:21+0300
2024-04-09T06:25+0300
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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Введение США санкций против китайских компаний, ведущих нормальный бизнес с Россией, будет неразумным, поскольку Пекин непременно примет ответные меры, говорится в статье государственного китайского издания Global Times. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен по итогам визита в Китай заявила, что банки, содействующие крупным транзакциям по направлению товаров военного или двойного назначения для оборонно-промышленной базы РФ, подвергают себя риску санкций США. По ее заявлению, компании, в том числе китайские, не должны оказывать материальную поддержку РФ в украинском кризисе, иначе их ждут серьезные последствия. Опрошенные изданием эксперты указывают, что Китай прилагает усилия для посредничества в конфликте между Россией и Украиной с самого начала кризиса и никогда не подливает масла в огонь, если же США введут санкции против китайских компаний, которые ведут нормальный бизнес с Россией, "это будет крайне неразумно, поскольку Китай непременно примет ответные меры". Младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ян Цзинь сказал газете, что у Китая есть свои собственные принципы в развитии связей с такими крупными державами, как Россия и США, поскольку. "Мы никогда не будем вмешиваться во внутренние дела других стран и не будем вмешиваться в связи между другими странами, поэтому надеемся, что США смогут проявить такое же уважение к китайско-российским отношениям", - отметил он.
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Экономика, США
06:21 09.04.2024 (обновлено: 06:25 09.04.2024)
 
В Китае предупредили об ответных мерах на санкции США за бизнес с Россией

Global Times: Китай примет ответные меры на санкции США за бизнес с Россией

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Введение США санкций против китайских компаний, ведущих нормальный бизнес с Россией, будет неразумным, поскольку Пекин непременно примет ответные меры, говорится в статье государственного китайского издания Global Times.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен по итогам визита в Китай заявила, что банки, содействующие крупным транзакциям по направлению товаров военного или двойного назначения для оборонно-промышленной базы РФ, подвергают себя риску санкций США. По ее заявлению, компании, в том числе китайские, не должны оказывать материальную поддержку РФ в украинском кризисе, иначе их ждут серьезные последствия.
Опрошенные изданием эксперты указывают, что Китай прилагает усилия для посредничества в конфликте между Россией и Украиной с самого начала кризиса и никогда не подливает масла в огонь, если же США введут санкции против китайских компаний, которые ведут нормальный бизнес с Россией, "это будет крайне неразумно, поскольку Китай непременно примет ответные меры".
Младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ян Цзинь сказал газете, что у Китая есть свои собственные принципы в развитии связей с такими крупными державами, как Россия и США, поскольку.
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"Мы никогда не будем вмешиваться во внутренние дела других стран и не будем вмешиваться в связи между другими странами, поэтому надеемся, что США смогут проявить такое же уважение к китайско-российским отношениям", - отметил он.
 
ЭкономикаСША
 
 
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