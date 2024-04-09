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Минфин США пригрозил России новыми санкциями по мере адаптации ее экономики

Минфин США пригрозил России новыми санкциями по мере адаптации ее экономики - 09.04.2024, ПРАЙМ

Минфин США пригрозил России новыми санкциями по мере адаптации ее экономики

Соединенные Штаты будут вводить ограничительные меры на Россию по мере того, как ее экономика адаптируется к уже действующим, заявил заместитель министра... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T19:59+0300

2024-04-09T19:59+0300

2024-04-09T19:59+0300

политика

санкции против рф

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ВАШИНГТОН, 9 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты будут вводить ограничительные меры на Россию по мере того, как ее экономика адаптируется к уже действующим, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо."Наша цель - убедиться, что по мере того, как Россия приспосабливается к этим (уже введенным - ред.) санкциям, мы делаем еще больше, чтобы вставлять палки в колеса российскому военно-промышленному комплексу", — указал Адеймо в ходе слушаний в сенате. Он призвал США и их сторонников приложить больше усилий для борьбы против производства оружия в России.Запад усилил антироссийские санкции после начала СВО на Украине. Это привело к повышению цен на бензин и продукты в Европе и США. Москва неоднократно повторяла, что Россия справится с давлением Запада. Президент России Владимир Путин считает, что цель санкций — ухудшить жизнь миллионов людей.

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санкции против рф