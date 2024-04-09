https://1prime.ru/20240409/sanktsii-847244042.html

Байден продлил на год санкционный режим в отношении России

Байден продлил на год санкционный режим в отношении России - 09.04.2024, ПРАЙМ

Байден продлил на год санкционный режим в отношении России

Американский лидер продлил еще на год антироссийские ограничительные меры. | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T23:04+0300

2024-04-09T23:04+0300

2024-04-09T23:05+0300

политика

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ВАШИНГТОН, 9 апр – ПРАЙМ. Американский лидер продлил еще на год антироссийские ограничительные меры."Я принял решение сохранить режим чрезвычайного положения, введенный Указом номер 14 024, в отношении вредоносной зарубежной деятельности правительства Российской Федерации", — указывается в обнародованном Белым домом письме главы государства к Конгрессу. Позже Белый дом добавил, что режим санкций в отношении России "должен будет действовать еще год после 15 апреля 2024 года". В качестве основания для своего шага хозяин Белого дома приписал России подрыв проведения свободных выборов в союзных США странах, поощрение транснациональной коррупции, хакерскую деятельность, нарушение "устоявшихся принципов международного права", а также создание чрезвычайной угрозы нацбезопасности и интересам внешней политики и экономики Вашингтона. По словам президента России Владимира Путина, западные ограничительные меры нацелены на ухудшение жизни миллиона людей. В России не раз заявляли, что страна справится с любым давлением, который оказывает на нее Запад.Он также заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда.

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санкции против рф