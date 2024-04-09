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Сбербанк отчитался о росте чистой прибыли по РСБУ

Сбербанк отчитался о росте чистой прибыли по РСБУ - 09.04.2024, ПРАЙМ

Сбербанк отчитался о росте чистой прибыли по РСБУ

Сбербанк в первом квартале 2024 года получил чистую прибыль по РСБУ в 364 миллиарда рублей, что на 3,9% больше показателя за алогичный период годом ранее, в... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T09:59+0300

2024-04-09T09:59+0300

2024-04-09T10:15+0300

сбербанк

отчетность по рсбу

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Сбербанк в первом квартале 2024 года получил чистую прибыль по РСБУ в 364 миллиарда рублей, что на 3,9% больше показателя за алогичный период годом ранее, в марте результат составил 128,5 миллиарда рублей, увеличившись год к году на 2,6%, говорится в отчетности банка."В марте чистая прибыль "Сбера" выросла до 128,5 миллиардов рублей, а рентабельность капитала составила 22,5%. Мы увидели некоторое улучшение спроса в корпоративном кредитовании, в то же время ипотечное кредитование оставалось под давлением высоких ставок", - приводятся в сообщении слова главы банка Германа Грефа."Розничный кредитный портфель вырос на 1,0% за месяц или на 2,1% с начала года, до 15,9 триллиона рублей. Частным клиентам в марте было выдано 523 миллиарда рублей кредитов, более половины которых пришлось на потребительское кредитование", - добавляется в сообщении."Корпоративный кредитный портфель увеличился на 1,3% за месяц, до 23,4 триллиона рублей. С начала года портфель увеличился на 0,5%", - сообщает также банк.Отмечается, что в целом качество кредитного портфеля остается стабильным: доля просроченной задолженности на конец марта составила 2,1%."Средства физических лиц составили 23,2 триллиона рублей и выросли на 1,8% за месяц... Средства юридических лиц составили 11,4 триллиона рублей и снизились на 0,9% за месяц в связи с оптимизацией стоимости привлечений пассивов в рамках процедур управления ликвидностью банка", - сказано в сообщении.При этом с начала года объем средств физлиц в банке вырос на 2,5%, а юрлиц - на 5,2%.

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сбербанк, отчетность по рсбу