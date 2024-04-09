https://1prime.ru/20240409/severnoemore-847211710.html

В Европе договорились о защите инфраструктуры Северного моря от России

В Европе договорились о защите инфраструктуры Северного моря от России - 09.04.2024, ПРАЙМ

В Европе договорились о защите инфраструктуры Северного моря от России

Шесть омываемых водами Северного моря государств заключили соглашение о сотрудничестве в области защиты подводной инфраструктуры в регионе, в том числе и от... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T10:12+0300

2024-04-09T10:12+0300

2024-04-09T10:12+0300

политика

северное море

защита

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Шесть омываемых водами Северного моря государств заключили соглашение о сотрудничестве в области защиты подводной инфраструктуры в регионе, в том числе и от "возможных российских атак". Об этом сообщило агентство Reuters. "Великобритания и другие крупные европейские страны, имеющие морские границы в Северном море, во вторник подписали соглашение о совместной работе по защите подводной инфраструктуры, в том числе от возможных российских атак", — сказано в сообщении. По данным агентства, декларация, подписанная Бельгией, Великобританией, Данией, Германией, Норвегией и Нидерландами, позволяет странам проводить обмен соответствующей информацией. Reuters сообщает, что угрозы подводным кабелям и трубопроводам стали предметом пристального внимания Запада после взрывов на "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

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северное море

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северное море, защита