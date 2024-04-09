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Россия не приедет на саммит по Украине в Швейцарии, заявили в посольстве - 09.04.2024, ПРАЙМ
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Россия не приедет на саммит по Украине в Швейцарии, заявили в посольстве
Россия не приедет на саммит по Украине в Швейцарии, заявили в посольстве - 09.04.2024, ПРАЙМ
Россия не приедет на саммит по Украине в Швейцарии, заявили в посольстве
Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не намерена принимать участие в любом случае, сообщил агентству РИА Новости... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T17:00+0300
2024-04-09T17:08+0300
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ЖЕНЕВА, 9 апр - ПРАЙМ. Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не намерена принимать участие в любом случае, сообщил агентству РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов."Швейцарская сторона не направляла России приглашения на конференцию. В то же время наша позиция хороша известна. Даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие российская сторона его не примет", - отметил Хохлов.Швейцарский президент сообщил, что президент Украины Зеленский обратился с просьбой организовать саммит для обсуждения "формулы мира". Министр иностранных дел Швейцарии в свою очередь указал, что без участия России проведение мирной конференции невозможно. Россия заявила, что она готова к переговорам, но Киев законодательно запретил их.На данный момент ситуация на Украине может быть разрешена только военным путем, отмечали в Москве. Президент Украины Владимир Зеленский ранее признался, что не все страны желают участвовать в саммите из-за отношений с Россией.
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украина, новости
УКРАИНА, Новости
17:00 09.04.2024 (обновлено: 17:08 09.04.2024)
 
Россия не приедет на саммит по Украине в Швейцарии, заявили в посольстве

Хохлов: Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтраны мира. Швейцария
Страны мира. Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 9 апр - ПРАЙМ. Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не намерена принимать участие в любом случае, сообщил агентству РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
"Швейцарская сторона не направляла России приглашения на конференцию. В то же время наша позиция хороша известна. Даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие российская сторона его не примет", - отметил Хохлов.
Швейцарский президент сообщил, что президент Украины Зеленский обратился с просьбой организовать саммит для обсуждения "формулы мира". Министр иностранных дел Швейцарии в свою очередь указал, что без участия России проведение мирной конференции невозможно. Россия заявила, что она готова к переговорам, но Киев законодательно запретил их.
На данный момент ситуация на Украине может быть разрешена только военным путем, отмечали в Москве. Президент Украины Владимир Зеленский ранее признался, что не все страны желают участвовать в саммите из-за отношений с Россией.
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