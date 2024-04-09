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Китай и Россия будут развивать взаимовыгодное сотрудничество, заявил Ван И

Китай и Россия будут развивать взаимовыгодное сотрудничество, заявил Ван И - 09.04.2024, ПРАЙМ

Китай и Россия будут развивать взаимовыгодное сотрудничество, заявил Ван И

Пекин и Москва будут в полной мере использовать свои преимущества, развивать взаимовыгодное сотрудничество, а также добиваться совместного успеха, заявил в ходе | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T08:19+0300

2024-04-09T08:19+0300

2024-04-09T08:20+0300

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ПЕКИН, 9 апр – ПРАЙМ. Пекин и Москва будут в полной мере использовать свои преимущества, развивать взаимовыгодное сотрудничество, а также добиваться совместного успеха, заявил в ходе пресс-конференции во вторник глава МИД КНР Ван И. Ван И и глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник провели в Пекине двусторонние переговоры. "Китай и Россия будут активнее искать точки соприкосновения интересов, в полной мере использовать свои преимущества, осуществлять взаимовыгодное сотрудничество и добиваться обоюдного успеха", — сказал Ван И.По его словам, Китай и Россия должны придерживаться принципов неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон."Стороны должны придерживаться принципов неприсоединения к союзам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон", — заявил Ван И.Он также добавил, что лидеры РФ и КНР продолжат тесные контакты в различных формах в текущем году."В этом году лидеры двух стран продолжат поддерживать тесные контакты в различных формах. Стороны будут использовать консенсус, достигнутый лидерами двух стран, в качестве основы для содействия стабильности и прогресса двусторонних отношений", — сказал Ван И.

https://1prime.ru/20240409/lavrov-847207003.html

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международные отношения, россия, китай