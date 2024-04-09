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Китай и Россия будут развивать взаимовыгодное сотрудничество, заявил Ван И - 09.04.2024, ПРАЙМ
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Китай и Россия будут развивать взаимовыгодное сотрудничество, заявил Ван И
Китай и Россия будут развивать взаимовыгодное сотрудничество, заявил Ван И - 09.04.2024, ПРАЙМ
Китай и Россия будут развивать взаимовыгодное сотрудничество, заявил Ван И
Пекин и Москва будут в полной мере использовать свои преимущества, развивать взаимовыгодное сотрудничество, а также добиваться совместного успеха, заявил в ходе | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T08:19+0300
2024-04-09T08:20+0300
политика
международные отношения
россия
китай
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ПЕКИН, 9 апр – ПРАЙМ. Пекин и Москва будут в полной мере использовать свои преимущества, развивать взаимовыгодное сотрудничество, а также добиваться совместного успеха, заявил в ходе пресс-конференции во вторник глава МИД КНР Ван И. Ван И и глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник провели в Пекине двусторонние переговоры. "Китай и Россия будут активнее искать точки соприкосновения интересов, в полной мере использовать свои преимущества, осуществлять взаимовыгодное сотрудничество и добиваться обоюдного успеха", — сказал Ван И.По его словам, Китай и Россия должны придерживаться принципов неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон."Стороны должны придерживаться принципов неприсоединения к союзам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон", — заявил Ван И.Он также добавил, что лидеры РФ и КНР продолжат тесные контакты в различных формах в текущем году."В этом году лидеры двух стран продолжат поддерживать тесные контакты в различных формах. Стороны будут использовать консенсус, достигнутый лидерами двух стран, в качестве основы для содействия стабильности и прогресса двусторонних отношений", — сказал Ван И.
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международные отношения, россия, китай
Политика, международные отношения, РОССИЯ, КИТАЙ
08:19 09.04.2024 (обновлено: 08:20 09.04.2024)
 
Китай и Россия будут развивать взаимовыгодное сотрудничество, заявил Ван И

Ван И: КНР и РФ будут использовать преимущества и развивать взаимовыгодное сотрудничество

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГлава Канцелярии по иностранным делам Ван И
Глава Канцелярии по иностранным делам Ван И - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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ПЕКИН, 9 апр – ПРАЙМ. Пекин и Москва будут в полной мере использовать свои преимущества, развивать взаимовыгодное сотрудничество, а также добиваться совместного успеха, заявил в ходе пресс-конференции во вторник глава МИД КНР Ван И.
Ван И и глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник провели в Пекине двусторонние переговоры.
"Китай и Россия будут активнее искать точки соприкосновения интересов, в полной мере использовать свои преимущества, осуществлять взаимовыгодное сотрудничество и добиваться обоюдного успеха", — сказал Ван И.
По его словам, Китай и Россия должны придерживаться принципов неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон.
"Стороны должны придерживаться принципов неприсоединения к союзам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон", — заявил Ван И.
Он также добавил, что лидеры РФ и КНР продолжат тесные контакты в различных формах в текущем году.
"В этом году лидеры двух стран продолжат поддерживать тесные контакты в различных формах. Стороны будут использовать консенсус, достигнутый лидерами двух стран, в качестве основы для содействия стабильности и прогресса двусторонних отношений", — сказал Ван И.
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