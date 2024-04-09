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Агрессивная реклама: за спам-звонки теперь можно наказать, но есть нюанс

Агрессивная реклама: за спам-звонки теперь можно наказать, но есть нюанс - 09.04.2024, ПРАЙМ

Агрессивная реклама: за спам-звонки теперь можно наказать, но есть нюанс

В России ввели штрафы за спам-звонки. На какую сумму накажут надоедливых продавцов товаров и услуг и кому на них жаловаться, рассказал агентству "Прайм"... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T02:02+0300

2024-04-09T02:02+0300

2024-04-09T02:02+0300

эксклюзив

иван соловьев

спам-звонки

штраф

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. В России ввели штрафы за спам-звонки. На какую сумму накажут надоедливых продавцов товаров и услуг и кому на них жаловаться, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев."По замыслу законодателя, повышенные штрафы за спам-звонки с рекламой (для граждан от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 100 тысяч рублей, на юрлиц - от 300 тысяч до миллиона рублей) должны избавить россиян от навязчивых звонков, особенно со стороны кредитных организаций, компаний – застройщиков и медицинских организаций, а также других любителей агрессивного маркетинга", - объясняет эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеШтрафы также предусмотрены и за звонки от робота. Согласно Правилам оказания телематических услуг от 2021 года, спамом считается телематическое электронное сообщение неопределенному кругу лиц, доставленное абоненту без предварительного согласия. Распространитель рекламы обязан был и раньше незамедлительно прекратить ее по требованию. Однако эти нормы массово игнорировались. Важно, что пожаловаться на спам-звонок может только потерпевший.Но прежде чем оформлять жалобу, необходимо понять, действительно ли реклама прошла без согласия абонента. Зачастую человек машинально ставит галочку в документе или выражает согласие в рассылке, а потом об этом забывает. Нередко такое согласие удается получить под видом предоставления скидки на какие-то услуги, объясняет Соловьев.Таким образом, если гражданину недостаточно блокировки звонков спамеров и пользования соответствующими услугами сотовых операторов и Роскомнадзора (система Антифрод), необходимо лично обратиться в ФАС с заявлением о нарушении законодательства о рекламе. Отправить жалобу можно по электронной почте delo@fas.gov.ru; через форму на сайте или письмом по адресу: 125993, Москва, Садовая-Кудринская ул., 11.В заявлении должна быть следующая информация:- Ф.И.О., место жительства заявителя или наименование и место нахождения юрлица- наименование распространителя рекламы и (или) номер телефона, с которого она поступила- описание фактов о наличии признаков нарушения законодательства о рекламе. К примеру, дата и время распространения рекламы, способ распространения, отсутствие согласия на получение такой информации- скриншот рекламного сообщения или запись телефонного звонка- требование заявителя провести проверку и привлечь распространителя к административной ответственности за нарушение законодательства о рекламеК этому документу надо приложить и согласие на раскрытие тайны связи. Его надо подписать и направить в антимонопольный орган по почте или в электронной форме (скан или фотография) по телекоммуникационным каналам связи."Важно, что компаниям – спамерам придется самим доказывать, что их сообщения или звонки не содержали рекламы. Однако, если они предоставят информацию, что гражданин сам согласился с распространением рекламы, то ФАСу придется извиняться", - признает юрист.По его прогнозу, количество спам-звонков временно снизится. Но не исключено, что компании разработают новые способы обхода существующих запретов. К примеру, включат согласие на рассылку рекламы в условия приобретения товаров по акциям и скидкам. "Поэтому важно внимательно читать все пункты договоров и соглашений, под которым вы ставите свою подпись", - подчеркнул Иван Соловьев.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

эксклюзив, иван соловьев, спам-звонки, штраф