https://1prime.ru/20240409/spam-847196895.html
Агрессивная реклама: за спам-звонки теперь можно наказать, но есть нюанс
Агрессивная реклама: за спам-звонки теперь можно наказать, но есть нюанс - 09.04.2024, ПРАЙМ
Агрессивная реклама: за спам-звонки теперь можно наказать, но есть нюанс
В России ввели штрафы за спам-звонки. На какую сумму накажут надоедливых продавцов товаров и услуг и кому на них жаловаться, рассказал агентству "Прайм"... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T02:02+0300
2024-04-09T02:02+0300
2024-04-09T02:02+0300
эксклюзив
иван соловьев
спам-звонки
штраф
https://cdnn.1prime.ru/img/76829/63/768296341_0:36:1500:880_1920x0_80_0_0_d492938f2c7bf3c92f4176a6c7965de9.jpg
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. В России ввели штрафы за спам-звонки. На какую сумму накажут надоедливых продавцов товаров и услуг и кому на них жаловаться, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев."По замыслу законодателя, повышенные штрафы за спам-звонки с рекламой (для граждан от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 100 тысяч рублей, на юрлиц - от 300 тысяч до миллиона рублей) должны избавить россиян от навязчивых звонков, особенно со стороны кредитных организаций, компаний – застройщиков и медицинских организаций, а также других любителей агрессивного маркетинга", - объясняет эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеШтрафы также предусмотрены и за звонки от робота. Согласно Правилам оказания телематических услуг от 2021 года, спамом считается телематическое электронное сообщение неопределенному кругу лиц, доставленное абоненту без предварительного согласия. Распространитель рекламы обязан был и раньше незамедлительно прекратить ее по требованию. Однако эти нормы массово игнорировались. Важно, что пожаловаться на спам-звонок может только потерпевший.Но прежде чем оформлять жалобу, необходимо понять, действительно ли реклама прошла без согласия абонента. Зачастую человек машинально ставит галочку в документе или выражает согласие в рассылке, а потом об этом забывает. Нередко такое согласие удается получить под видом предоставления скидки на какие-то услуги, объясняет Соловьев.Таким образом, если гражданину недостаточно блокировки звонков спамеров и пользования соответствующими услугами сотовых операторов и Роскомнадзора (система Антифрод), необходимо лично обратиться в ФАС с заявлением о нарушении законодательства о рекламе. Отправить жалобу можно по электронной почте delo@fas.gov.ru; через форму на сайте или письмом по адресу: 125993, Москва, Садовая-Кудринская ул., 11.В заявлении должна быть следующая информация:- Ф.И.О., место жительства заявителя или наименование и место нахождения юрлица- наименование распространителя рекламы и (или) номер телефона, с которого она поступила- описание фактов о наличии признаков нарушения законодательства о рекламе. К примеру, дата и время распространения рекламы, способ распространения, отсутствие согласия на получение такой информации- скриншот рекламного сообщения или запись телефонного звонка- требование заявителя провести проверку и привлечь распространителя к административной ответственности за нарушение законодательства о рекламеК этому документу надо приложить и согласие на раскрытие тайны связи. Его надо подписать и направить в антимонопольный орган по почте или в электронной форме (скан или фотография) по телекоммуникационным каналам связи."Важно, что компаниям – спамерам придется самим доказывать, что их сообщения или звонки не содержали рекламы. Однако, если они предоставят информацию, что гражданин сам согласился с распространением рекламы, то ФАСу придется извиняться", - признает юрист.По его прогнозу, количество спам-звонков временно снизится. Но не исключено, что компании разработают новые способы обхода существующих запретов. К примеру, включат согласие на рассылку рекламы в условия приобретения товаров по акциям и скидкам. "Поэтому важно внимательно читать все пункты договоров и соглашений, под которым вы ставите свою подпись", - подчеркнул Иван Соловьев.
https://1prime.ru/20240408/spam-847194843.html
https://1prime.ru/20240201/842954912.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Ульяна Крайняя
https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg
Ульяна Крайняя
https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76829/63/768296341_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_e8fe4de3d04a825b937d29d5b6c073d6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ульяна Крайняя
https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg
эксклюзив, иван соловьев, спам-звонки, штраф
Эксклюзив, Иван Соловьев, спам-звонки, штраф
Агрессивная реклама: за спам-звонки теперь можно наказать, но есть нюанс
Юрист Соловьев объяснил, как оформить жалобу на спам-звонок
Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. В России ввели штрафы за спам-звонки. На какую сумму накажут надоедливых продавцов товаров и услуг и кому на них жаловаться, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
"По замыслу законодателя, повышенные штрафы за спам-звонки с рекламой (для граждан от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 100 тысяч рублей, на юрлиц - от 300 тысяч до миллиона рублей) должны избавить россиян от навязчивых звонков, особенно со стороны кредитных организаций, компаний – застройщиков и медицинских организаций, а также других любителей агрессивного маркетинга", - объясняет эксперт.
Штрафы также предусмотрены и за звонки от робота. Согласно Правилам оказания телематических услуг от 2021 года, спамом считается телематическое электронное сообщение неопределенному кругу лиц, доставленное абоненту без предварительного согласия. Распространитель рекламы обязан был и раньше незамедлительно прекратить ее по требованию. Однако эти нормы массово игнорировались. Важно, что пожаловаться на спам-звонок может только потерпевший.
Но прежде чем оформлять жалобу, необходимо понять, действительно ли реклама прошла без согласия абонента. Зачастую человек машинально ставит галочку в документе или выражает согласие в рассылке, а потом об этом забывает. Нередко такое согласие удается получить под видом предоставления скидки на какие-то услуги, объясняет Соловьев.
Таким образом, если гражданину недостаточно блокировки звонков спамеров и пользования соответствующими услугами сотовых операторов и Роскомнадзора (система Антифрод), необходимо лично обратиться в ФАС с заявлением о нарушении законодательства о рекламе. Отправить жалобу можно по электронной почте delo@fas.gov.ru; через форму на сайте или письмом по адресу: 125993, Москва, Садовая-Кудринская ул., 11.
Услуга определения спам-звонков может стать бесплатной, заявили в Госдуме
В заявлении должна быть следующая информация:
- Ф.И.О., место жительства заявителя или наименование и место нахождения юрлица
- наименование распространителя рекламы и (или) номер телефона, с которого она поступила
- описание фактов о наличии признаков нарушения законодательства о рекламе. К примеру, дата и время распространения рекламы, способ распространения, отсутствие согласия на получение такой информации
- скриншот рекламного сообщения или запись телефонного звонка
- требование заявителя провести проверку и привлечь распространителя к административной ответственности за нарушение законодательства о рекламе
К этому документу надо приложить и согласие на раскрытие тайны связи. Его надо подписать и направить в антимонопольный орган по почте или в электронной форме (скан или фотография) по телекоммуникационным каналам связи.
"Яндекс" назвал число заблокированных спам-писем в 2023 году
"Важно, что компаниям – спамерам придется самим доказывать, что их сообщения или звонки не содержали рекламы. Однако, если они предоставят информацию, что гражданин сам согласился с распространением рекламы, то ФАСу придется извиняться", - признает юрист.
По его прогнозу, количество спам-звонков временно снизится. Но не исключено, что компании разработают новые способы обхода существующих запретов. К примеру, включат согласие на рассылку рекламы в условия приобретения товаров по акциям и скидкам. "Поэтому важно внимательно читать все пункты договоров и соглашений, под которым вы ставите свою подпись", - подчеркнул Иван Соловьев.