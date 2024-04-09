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"Взять на прицел". В США предложили новый путь к миру с Россией - 09.04.2024, ПРАЙМ
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"Взять на прицел". В США предложили новый путь к миру с Россией
"Взять на прицел". В США предложили новый путь к миру с Россией - 09.04.2024, ПРАЙМ
"Взять на прицел". В США предложили новый путь к миру с Россией
Для мира с Россией и Китаем Соединенным Штатам необходимо поставить под угрозу безопасность этих стран, утверждает в статье для The Economist экс-глава комитета | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T09:38+0300
2024-04-09T10:17+0300
политика
сша
россия
ядерное оружие
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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Для мира с Россией и Китаем Соединенным Штатам необходимо поставить под угрозу безопасность этих стран, утверждает в статье для The Economist экс-глава комитета НАТО по ядерной политике, старший советник Центра стратегических и международных исследований Франклин Миллер.Отраженный в статье посыл Миллера базируется на пресловутом мифе о "российской угрозе", густо иллюстрированном рассказами о "присоединении Крыма", "вводе войск на Украину", модернизации ядерных сил, которыми Россия якобы "регулярно угрожает Украине и НАТО", а также "наращивании ядерных сил" Китаем, который, как утверждает автор статьи, "запугивает соседей, одновременно предъявляя претензии на их территории".Выход из столь опасной для США, Украины и НАТО ситуации Миллер видит в "эффективном сдерживании" России и Китая. А для этого, по его, судя по всему, глубокому убеждению, "требуется взять на прицел то, что лидеры вероятного противника ценят больше всего".Вслед за этим Миллер демонстрирует глубокое знание тех ценностей, которыми лидеры России и Китая, на его взгляд, дорожат больше всего: "Приоритеты Путина и Си, как автократов, по сути одинаковы: оставаться у власти, сохранять режим, держать в страхе соседей и поддерживать свои военные машины".В итоге Миллер приходит к такому выводу: "Самый эффективный способ удержать их от агрессии — это угрожать уничтожением того, что им понадобится для доминирования в послевоенном мире: бюрократических и других властных структур управления государством, ключевых элементов ядерных и обычных вооруженных сил, а также отраслей экономики, обеспечивающих военный потенциал. Чтобы такое сдерживание работало, Америке не обязательно добиваться паритета с объединенной огневой мощью России и Китая. Ей нужно только продемонстрировать силу, способную поразить те цели, которые приоритетны для Путина и Си Цзиньпина".
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сша, россия, ядерное оружие
Политика, США, РОССИЯ, ядерное оружие
09:38 09.04.2024 (обновлено: 10:17 09.04.2024)
 
"Взять на прицел". В США предложили новый путь к миру с Россией

Economist: для мира с Россией США нужно поставить под угрозу ее безопасность

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Для мира с Россией и Китаем Соединенным Штатам необходимо поставить под угрозу безопасность этих стран, утверждает в статье для The Economist экс-глава комитета НАТО по ядерной политике, старший советник Центра стратегических и международных исследований Франклин Миллер.
Отраженный в статье посыл Миллера базируется на пресловутом мифе о "российской угрозе", густо иллюстрированном рассказами о "присоединении Крыма", "вводе войск на Украину", модернизации ядерных сил, которыми Россия якобы "регулярно угрожает Украине и НАТО", а также "наращивании ядерных сил" Китаем, который, как утверждает автор статьи, "запугивает соседей, одновременно предъявляя претензии на их территории".
Выход из столь опасной для США, Украины и НАТО ситуации Миллер видит в "эффективном сдерживании" России и Китая. А для этого, по его, судя по всему, глубокому убеждению, "требуется взять на прицел то, что лидеры вероятного противника ценят больше всего".
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Вслед за этим Миллер демонстрирует глубокое знание тех ценностей, которыми лидеры России и Китая, на его взгляд, дорожат больше всего: "Приоритеты Путина и Си, как автократов, по сути одинаковы: оставаться у власти, сохранять режим, держать в страхе соседей и поддерживать свои военные машины".
В итоге Миллер приходит к такому выводу: "Самый эффективный способ удержать их от агрессии — это угрожать уничтожением того, что им понадобится для доминирования в послевоенном мире: бюрократических и других властных структур управления государством, ключевых элементов ядерных и обычных вооруженных сил, а также отраслей экономики, обеспечивающих военный потенциал. Чтобы такое сдерживание работало, Америке не обязательно добиваться паритета с объединенной огневой мощью России и Китая. Ей нужно только продемонстрировать силу, способную поразить те цели, которые приоритетны для Путина и Си Цзиньпина".
 
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