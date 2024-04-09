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США изъяли оружие "для хуситов" и передали его Украине

США изъяли оружие "для хуситов" и передали его Украине - 09.04.2024, ПРАЙМ

США изъяли оружие "для хуситов" и передали его Украине

США изъяли с кораблей оружие, которое якобы Корпус стражей Исламской революции Ирана перевозил для движения "Ансар Алла" в Йемене, вооружения передали Украине... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T15:08+0300

2024-04-09T15:08+0300

2024-04-09T15:09+0300

вооружения

сша

хуситы

украина

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. США изъяли с кораблей оружие, которое якобы Корпус стражей Исламской революции Ирана перевозил для движения "Ансар Алла" в Йемене, вооружения передали Украине. Об этом заявило в соцсети X Центральное командование ВС США (CENTCOM)."Четвертого апреля 2024 года правительство США передало более 5 тысяч автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок, РПГ-7 и более 500 тысяч патронов калибра 7,62 миллиметра украинским вооруженным силам". - сказано в сообщении.По мнению американских военных, вооружения были переданы КСИР для "Ансар Алла". Его изъяли в период с мая 2001 года по февраль 2023-го."Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.

https://1prime.ru/20240327/khusity-846771717.html

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сша, хуситы, украина