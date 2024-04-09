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Страховщики начали получать обращения пострадавших от паводка

Страховщики начали получать обращения пострадавших от паводка - 09.04.2024, ПРАЙМ

Страховщики начали получать обращения пострадавших от паводка

Несколько крупных российских страховщиков начали получать заявления от жителей пострадавших от паводка регионов, в частности, Оренбургской области. О получении... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T18:41+0300

2024-04-09T18:41+0300

2024-04-09T18:41+0300

происшествия

страховка

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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Несколько крупных российских страховщиков начали получать заявления от жителей пострадавших от паводка регионов, в частности, Оренбургской области. О получении первых обращений РИА Новости рассказали в "Ингосстрахе", "АльфаСтраховании", ВСК, "Зетта Страховании", "Росгосстрахе" и "Согазе". Страховщики напоминают, что по объектам страхования на территории субъектов РФ, где введено чрезвычайное положение из-за наводнений, действует упрощенный порядок урегулирования. О размере суммы ущерба пока говорить рано, так как оценка будет производиться после ухода воды, добавляют они. "Ингосстрах" ввел упрощенное урегулирование убытков для клиентов из регионов, чье имущество пострадало из-за подтопления в результате прорыва дамбы в Орске. Застрахованные смогут в максимально короткие сроки получить денежное возмещение и получить направление на ремонт автомобилей. На текущий момент в компанию уже поступило более 20 обращений от жителей Оренбургской области. Мы ожидаем дальнейшего роста числа заявлений после спада уровня воды", - сказал начальник управления урегулирования убытков страхования индивидуальных программ "Ингосстраха" Николай Цветницкий. В Оренбургской области в "Зетта Страхование" заявили о страховом событии три человека, у которых заключены договоры страхования имущества в рамках ипотеки. В компании ожидают схода воды для проведения осмотра и оценки ущерба. "В Оренбургской области уже получено 25 заявлений о страховых случаях по полисам страхования имущества физических лиц (ИФЛ) и три по имуществу юридических лиц. По одному из небольших повреждений в Тоцком районе готовится первая выплата", - рассказала начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова. Как рассказали в "Согазе", всего по состоянию на середину 9 апреля в контактный центр компании поступило порядка 90 обращений, связанных с затоплением в Оренбургской области. Из них 24 обращения – в связи с вредом имуществу в рамках закона об ОСОПО, 66 – по добровольным видам страхования (каско, страхование имущества физических лиц). По словам директора оренбургского филиала "АльфаСтрахование" Алексея Лапшина, на затопленной территории находилось имущество, застрахованное в компании. Если в договорах обозначен риск "подтопление", то вне зависимости от работы дамбы, это будет считаться страховым событием. На данный момент фиксируем первые вопросы и обращения от клиентов, поэтому точную сумму выплат пока сообщить невозможно. Все выплаты будут производиться согласно лимитам, указанным в каждом конкретном договоре. И ДРУГИЕ РЕГИОНЫ, ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ПАВОДКА Как отметил Николай Цветницкий из "Ингосстраха", в других регионах фиксируются страховые случаи, связанные с затоплением участков в результате таяния снега. Сейчас насчитывается более 40 таких обращений. Количество растет каждый час. Больше всего заявлений поступает от клиентов из Вологодской, Ивановской и Самарской областей, Алтайского края, а также из республик Мордовия и Татарстан. Страховой Дом ВСК принимает и оперативно рассматривает обращения пострадавших. В большинстве страховых продуктов риск стихийных бедствий входит в покрытие. Перечень рисков, как и размер выплат, зависят от конкретного договора страхования, также указывает компания. Серова из "Росгосстраха" отметила, что в Курганской области получено три заявления, причем в зону затопления попали населенные пункты с территории, которая в прошлом году пострадала от пожаров. Пик паводка еще не пройден, поэтому компания ждет новые обращения от страхователей. В Мордовии подано порядка 30 заявлений от страхователей о повреждении паводковыми водами и поступило еще столько же звонков от клиентов с информацией о возможном затоплении. "В Алтайском крае подано 6 заявлений, но специалисты филиала ожидают, что их может быть порядка 30. Уже 12 апреля группа сотрудников Алтайского филиала выезжает к пострадавшим – там, где сошла вода, чтобы на месте определить объем ущерба и приступить к выплатам", - добавила она.

https://1prime.ru/20240409/mchs-847239668.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

страховка