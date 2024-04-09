https://1prime.ru/20240409/sud-847239113.html

Суд поддержал взыскание с Citibank и его "дочки" 24,1 миллиона долларов

Суд поддержал взыскание с Citibank и его "дочки" 24,1 миллиона долларов - 09.04.2024, ПРАЙМ

Суд поддержал взыскание с Citibank и его "дочки" 24,1 миллиона долларов

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску Совкомбанка, одного из крупнейших частных банков в... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T18:00+0300

2024-04-09T18:00+0300

2024-04-09T18:01+0300

суд

ситибанк

совкомбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_608785478b90174b855b6b2403c7f0da.jpg

МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску Совкомбанка, одного из крупнейших частных банков в России, взыскали около 24,1 миллиона долларов (более 2,2 миллиарда рублей по текущему курсу) с американского Citibank и его российской "дочки" АО "КБ "Ситибанк". Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд 9 апреля отклонил кассационную жалобу Ситибанка на принятое в сентябре решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Истец сообщал в суде первой инстанции, что заявлено требование о возмещении вреда, "причиненного совместными действиями ответчиков по удержанию денежных средств" Совкомбанка. По словам представителя, у истца с американским банком было генеральное соглашение, по которому они совершали сделки с деривативами. После введения международных санкций против Совкомбанка все сделки стороны расторгли и зафиксировали размер обязательств американского банка перед российским - около 24,1 миллиона долларов, но эти деньги Совкомбанк не получил. По мнению истца, Citibank должен был исполнить обязательства через свой подконтрольный российский Ситибанк, а так имеет место намерение одной группы лиц "на присвоение средств Совкомбанка". Истец подчеркнул, что взыскивает не задолженность по договору, а возмещение вреда. Ответчик Citibank представителя в суд не направил. Юрист российской "дочки" заявил, что это юрлицо является ненадлежащим ответчиком и что оно не может исполнять обязательства за другие компании группы, которых больше 2 тысяч. Ответчик также отметил, что деньги Совкомбанка заморожены на его счете и будут ему переведены в случае отмены санкций. По словам юриста Ситибанка, такое редко, но случается. Суд первой инстанции согласился с доводами истца, что ответчики, следуя иностранным санкциям, действовали недобросовестно и должны нести солидарную ответственность. С таким подходом в декабре согласился апелляционный суд. Апелляция произвела замену Совкомбанка на его правопреемника ООО "Содействие международным расчетам". Citibank - крупнейший депозитарий и расчетный центр для российских расписок и облигаций. Как депозитарий он обслуживает, например, АФК "Система", "Лукойл", ММК, "Ростелеком", "Татнефть", "Фосагро" и "Эн+ груп". После введения против России западных санкций Citibank заявил, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.

https://1prime.ru/20240409/ananev-847225435.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

суд, ситибанк, совкомбанк