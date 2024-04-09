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Суд поддержал взыскание с Citibank и его "дочки" 24,1 миллиона долларов - 09.04.2024, ПРАЙМ
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Суд поддержал взыскание с Citibank и его "дочки" 24,1 миллиона долларов
Суд поддержал взыскание с Citibank и его "дочки" 24,1 миллиона долларов - 09.04.2024, ПРАЙМ
Суд поддержал взыскание с Citibank и его "дочки" 24,1 миллиона долларов
Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску Совкомбанка, одного из крупнейших частных банков в... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T18:00+0300
2024-04-09T18:01+0300
суд
ситибанк
совкомбанк
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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску Совкомбанка, одного из крупнейших частных банков в России, взыскали около 24,1 миллиона долларов (более 2,2 миллиарда рублей по текущему курсу) с американского Citibank и его российской "дочки" АО "КБ "Ситибанк". Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд 9 апреля отклонил кассационную жалобу Ситибанка на принятое в сентябре решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Истец сообщал в суде первой инстанции, что заявлено требование о возмещении вреда, "причиненного совместными действиями ответчиков по удержанию денежных средств" Совкомбанка. По словам представителя, у истца с американским банком было генеральное соглашение, по которому они совершали сделки с деривативами. После введения международных санкций против Совкомбанка все сделки стороны расторгли и зафиксировали размер обязательств американского банка перед российским - около 24,1 миллиона долларов, но эти деньги Совкомбанк не получил. По мнению истца, Citibank должен был исполнить обязательства через свой подконтрольный российский Ситибанк, а так имеет место намерение одной группы лиц "на присвоение средств Совкомбанка". Истец подчеркнул, что взыскивает не задолженность по договору, а возмещение вреда. Ответчик Citibank представителя в суд не направил. Юрист российской "дочки" заявил, что это юрлицо является ненадлежащим ответчиком и что оно не может исполнять обязательства за другие компании группы, которых больше 2 тысяч. Ответчик также отметил, что деньги Совкомбанка заморожены на его счете и будут ему переведены в случае отмены санкций. По словам юриста Ситибанка, такое редко, но случается. Суд первой инстанции согласился с доводами истца, что ответчики, следуя иностранным санкциям, действовали недобросовестно и должны нести солидарную ответственность. С таким подходом в декабре согласился апелляционный суд. Апелляция произвела замену Совкомбанка на его правопреемника ООО "Содействие международным расчетам". Citibank - крупнейший депозитарий и расчетный центр для российских расписок и облигаций. Как депозитарий он обслуживает, например, АФК "Система", "Лукойл", ММК, "Ростелеком", "Татнефть", "Фосагро" и "Эн+ груп". После введения против России западных санкций Citibank заявил, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.
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суд, ситибанк, совкомбанк
суд, Ситибанк, Совкомбанк
18:00 09.04.2024 (обновлено: 18:01 09.04.2024)
 
Суд поддержал взыскание с Citibank и его "дочки" 24,1 миллиона долларов

Кассация поддержала взыскание с Citibank и АО "КБ "Ситибанк" $24,1 млн по иску Совкомбанка

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску Совкомбанка, одного из крупнейших частных банков в России, взыскали около 24,1 миллиона долларов (более 2,2 миллиарда рублей по текущему курсу) с американского Citibank и его российской "дочки" АО "КБ "Ситибанк".
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд 9 апреля отклонил кассационную жалобу Ситибанка на принятое в сентябре решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Истец сообщал в суде первой инстанции, что заявлено требование о возмещении вреда, "причиненного совместными действиями ответчиков по удержанию денежных средств" Совкомбанка. По словам представителя, у истца с американским банком было генеральное соглашение, по которому они совершали сделки с деривативами.
После введения международных санкций против Совкомбанка все сделки стороны расторгли и зафиксировали размер обязательств американского банка перед российским - около 24,1 миллиона долларов, но эти деньги Совкомбанк не получил. По мнению истца, Citibank должен был исполнить обязательства через свой подконтрольный российский Ситибанк, а так имеет место намерение одной группы лиц "на присвоение средств Совкомбанка". Истец подчеркнул, что взыскивает не задолженность по договору, а возмещение вреда.
Кресло судьи - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
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Ответчик Citibank представителя в суд не направил. Юрист российской "дочки" заявил, что это юрлицо является ненадлежащим ответчиком и что оно не может исполнять обязательства за другие компании группы, которых больше 2 тысяч. Ответчик также отметил, что деньги Совкомбанка заморожены на его счете и будут ему переведены в случае отмены санкций. По словам юриста Ситибанка, такое редко, но случается.
Суд первой инстанции согласился с доводами истца, что ответчики, следуя иностранным санкциям, действовали недобросовестно и должны нести солидарную ответственность. С таким подходом в декабре согласился апелляционный суд. Апелляция произвела замену Совкомбанка на его правопреемника ООО "Содействие международным расчетам".
Citibank - крупнейший депозитарий и расчетный центр для российских расписок и облигаций. Как депозитарий он обслуживает, например, АФК "Система", "Лукойл", ММК, "Ростелеком", "Татнефть", "Фосагро" и "Эн+ груп". После введения против России западных санкций Citibank заявил, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.
 
судСитибанкСовкомбанк
 
 
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