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"Проблеск будущей Антанты". Франция и Британия потребовали победить Россию
"Проблеск будущей Антанты". Франция и Британия потребовали победить Россию - 09.04.2024, ПРАЙМ
"Проблеск будущей Антанты". Франция и Британия потребовали победить Россию
Поражение Украины станет поражением всего Запада, для борьбы с Россией нужно сформировать "обновленную Антанту", утверждают в статье для The Telegraph главы МИД | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T12:37+0300
2024-04-09T12:37+0300
2024-04-09T13:11+0300
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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Поражение Украины станет поражением всего Запада, для борьбы с Россией нужно сформировать "обновленную Антанту", утверждают в статье для The Telegraph главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне. "Нам обоим предельно ясно: Украина обязана выиграть. Если Украина проиграет — проиграем мы все. Если мы не поддержим Украину сейчас, то впоследствии цена окажется намного выше, чем если мы дадим Путину отпор", - утверждают министры.Они выразили гордость оказанной Украине помощью, однако подчеркнули, что Великобритании и Франции нужно приложить больше усилий. Кэмерон и Сежурне призвали другие страны сплотиться перед те5кущими вызовами."Сегодня это для нас не менее важно, чем для наших предшественников — отложить в сторону давние разногласия и установить долгую дружбу, которую мы сегодня чествуем… как проблеск будущей Антанты", - заключают высокопоставленные авторы.Полный текст читайте на ИноСМИ
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Политика, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
"Проблеск будущей Антанты". Франция и Британия потребовали победить Россию
Telegraph: главы МИД Британии и Франции призвали не допустить поражения Украины
МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ.
Поражение Украины станет поражением всего Запада, для борьбы с Россией нужно сформировать "обновленную Антанту", утверждают в статье для The Telegraph
главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне.
"Нам обоим предельно ясно: Украина обязана выиграть. Если Украина проиграет — проиграем мы все. Если мы не поддержим Украину сейчас, то впоследствии цена окажется намного выше, чем если мы дадим Путину отпор", - утверждают министры.
Они выразили гордость оказанной Украине помощью, однако подчеркнули, что Великобритании и Франции нужно приложить больше усилий. Кэмерон и Сежурне призвали другие страны сплотиться перед те5кущими вызовами.
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"Сегодня это для нас не менее важно, чем для наших предшественников — отложить в сторону давние разногласия и установить долгую дружбу, которую мы сегодня чествуем… как проблеск будущей Антанты", - заключают высокопоставленные авторы.