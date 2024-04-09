Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Проблеск будущей Антанты". Франция и Британия потребовали победить Россию - 09.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240409/svo-847221228.html
"Проблеск будущей Антанты". Франция и Британия потребовали победить Россию
"Проблеск будущей Антанты". Франция и Британия потребовали победить Россию - 09.04.2024, ПРАЙМ
"Проблеск будущей Антанты". Франция и Британия потребовали победить Россию
Поражение Украины станет поражением всего Запада, для борьбы с Россией нужно сформировать "обновленную Антанту", утверждают в статье для The Telegraph главы МИД | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T12:37+0300
2024-04-09T13:11+0300
политика
франция
россия
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/83169/62/831696264_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b1424759d322666fb0cf6bf8592c1a9c.jpg
МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Поражение Украины станет поражением всего Запада, для борьбы с Россией нужно сформировать "обновленную Антанту", утверждают в статье для The Telegraph главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне. "Нам обоим предельно ясно: Украина обязана выиграть. Если Украина проиграет — проиграем мы все. Если мы не поддержим Украину сейчас, то впоследствии цена окажется намного выше, чем если мы дадим Путину отпор", - утверждают министры.Они выразили гордость оказанной Украине помощью, однако подчеркнули, что Великобритании и Франции нужно приложить больше усилий. Кэмерон и Сежурне призвали другие страны сплотиться перед те5кущими вызовами."Сегодня это для нас не менее важно, чем для наших предшественников — отложить в сторону давние разногласия и установить долгую дружбу, которую мы сегодня чествуем… как проблеск будущей Антанты", - заключают высокопоставленные авторы.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240407/lekornyu-847147394.html
франция
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83169/62/831696264_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_14ad3365ff8f093f42afb38dd2a99a0c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, россия, великобритания
Политика, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
12:37 09.04.2024 (обновлено: 13:11 09.04.2024)
 
"Проблеск будущей Антанты". Франция и Британия потребовали победить Россию

Telegraph: главы МИД Британии и Франции призвали не допустить поражения Украины

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Поражение Украины станет поражением всего Запада, для борьбы с Россией нужно сформировать "обновленную Антанту", утверждают в статье для The Telegraph главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне.
"Нам обоим предельно ясно: Украина обязана выиграть. Если Украина проиграет — проиграем мы все. Если мы не поддержим Украину сейчас, то впоследствии цена окажется намного выше, чем если мы дадим Путину отпор", - утверждают министры.
Они выразили гордость оказанной Украине помощью, однако подчеркнули, что Великобритании и Франции нужно приложить больше усилий. Кэмерон и Сежурне призвали другие страны сплотиться перед те5кущими вызовами.
Минобороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
Боятся. В Британии раскрыли, зачем Лекорню позвонил Шойгу
7 апреля, 07:11
"Сегодня это для нас не менее важно, чем для наших предшественников — отложить в сторону давние разногласия и установить долгую дружбу, которую мы сегодня чествуем… как проблеск будущей Антанты", - заключают высокопоставленные авторы.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
ПолитикаФРАНЦИЯРОССИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала