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Госдума приняла закон о цифровой маркировке табачных изделий

Госдума приняла закон о цифровой маркировке табачных изделий - 09.04.2024, ПРАЙМ

Госдума приняла закон о цифровой маркировке табачных изделий

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о переходе от акцизных марок к цифровой маркировке табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции. | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T15:16+0300

2024-04-09T15:16+0300

2024-04-09T15:16+0300

экономика

табачные изделия

маркировка

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о переходе от акцизных марок к цифровой маркировке табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции. Документ разработан в рамках комплекса мер по отказу от нанесения бумажных марок на табачную продукцию с переходом на цифровую маркировку. В этих целях Налоговый кодекс дополняется термином "учетно-контрольная специальная марка" для маркировки табачной и никотинсодержащей продукции. По сути, это будет уникальный QR-код, который наносится на пачку, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Нововведения позволят сохранить полномочия таможенных органов по администрированию акцизов в отношении табачных изделий, ввозимых из стран ЕАЭС. Также будет обеспечен контроль за правильностью определения налоговой базы по акцизам на табачную и никотинсодержащую продукцию. Если определенный налогоплательщиком размер налоговой базы окажется меньше объема реализованной продукции по данным государственной информационной системы мониторинга за оборотом маркируемых товаров, налоговая база будет определяется на основе данных этой системы. Эти изменения вступят в силу через месяц со дня официального опубликования закона, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по акцизам. А сам закон, который содержит и другие нормы, вступит в силу со дня его официального опубликования.

https://1prime.ru/20240407/uzhestochenie-847151467.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

табачные изделия, маркировка