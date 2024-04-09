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В Тамбове арестовали экс-сотрудника военной прокуратуры по делу о теракте

В Тамбове арестовали экс-сотрудника военной прокуратуры по делу о теракте - 09.04.2024, ПРАЙМ

В Тамбове арестовали экс-сотрудника военной прокуратуры по делу о теракте

Бывший сотрудник военной прокуратуры, планировавший совершить теракт, арестован на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T14:28+0300

2024-04-09T14:28+0300

2024-04-09T14:47+0300

происшествия

тамбовская область

теракт

суд

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ВОРОНЕЖ, 9 апр - ПРАЙМ. Бывший сотрудник военной прокуратуры, планировавший совершить теракт, арестован на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. "Ленинским районным судом Тамбова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 6 июня включительно 44-летнему гражданину РФ, жителю Тамбовской области, бывшему сотруднику военной прокуратуры", - следует из сообщения инстанции в Telegram. По данным суда, он подозревается в приготовлении к террористическому акту, что является особо тяжким преступлением.Отмечается, что арестованный планировал взорвать два административных здания в Тамбове, но был задержан сотрудниками УФСБ.

https://1prime.ru/20240406/terakt-v-krokuse-847141224.html

тамбовская область

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тамбовская область, теракт, суд