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В Тамбове арестовали экс-сотрудника военной прокуратуры по делу о теракте
В Тамбове арестовали экс-сотрудника военной прокуратуры по делу о теракте - 09.04.2024, ПРАЙМ
В Тамбове арестовали экс-сотрудника военной прокуратуры по делу о теракте
Бывший сотрудник военной прокуратуры, планировавший совершить теракт, арестован на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T14:28+0300
2024-04-09T14:28+0300
2024-04-09T14:47+0300
происшествия
тамбовская область
теракт
суд
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ВОРОНЕЖ, 9 апр - ПРАЙМ. Бывший сотрудник военной прокуратуры, планировавший совершить теракт, арестован на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. "Ленинским районным судом Тамбова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 6 июня включительно 44-летнему гражданину РФ, жителю Тамбовской области, бывшему сотруднику военной прокуратуры", - следует из сообщения инстанции в Telegram. По данным суда, он подозревается в приготовлении к террористическому акту, что является особо тяжким преступлением.Отмечается, что арестованный планировал взорвать два административных здания в Тамбове, но был задержан сотрудниками УФСБ.
https://1prime.ru/20240406/terakt-v-krokuse-847141224.html
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тамбовская область, теракт, суд
Происшествия, Тамбовская область, теракт, суд
В Тамбове арестовали экс-сотрудника военной прокуратуры по делу о теракте
В Тамбове арестовали экс-сотрудника военной прокуратуры, планировавшего взрывы
ВОРОНЕЖ, 9 апр - ПРАЙМ. Бывший сотрудник военной прокуратуры, планировавший совершить теракт, арестован на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
"Ленинским районным судом Тамбова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 6 июня включительно 44-летнему гражданину РФ, жителю Тамбовской области, бывшему сотруднику военной прокуратуры", - следует из сообщения инстанции в Telegram.
По данным суда, он подозревается в приготовлении к террористическому акту, что является особо тяжким преступлением.
Отмечается, что арестованный планировал взорвать два административных здания в Тамбове, но был задержан сотрудниками УФСБ.
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