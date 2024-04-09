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Маск назвал теракт масштаба 9/11 в США вопросом времени
Маск назвал теракт масштаба 9/11 в США вопросом времени - 09.04.2024, ПРАЙМ
Маск назвал теракт масштаба 9/11 в США вопросом времени
Теракт в США, по масштабам схожий с катастрофой 11 сентября 2001 года, стал вопросом времени на фоне миграционного кризиса. Об этом написал американский... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T09:28+0300
2024-04-09T09:28+0300
2024-04-09T09:28+0300
илон маск
сша
теракт
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Теракт в США, по масштабам схожий с катастрофой 11 сентября 2001 года, стал вопросом времени на фоне миграционного кризиса. Об этом написал американский бизнесмен Илон Маск в своей социальной сети X.США с прошлого года лобсуждают решение проблемы наплыва мигрантов в страну. Как отмечал бизнесмен Вивек рамасвами в соцсети Х, если кризис не решить, Америку ждет "еще одна трагедия масштаба атаки 11 сентября"."Лишь вопрос времени", - прокомментировал Маск его публикаци.11 сентября 2001 года террористы угнали два пассажирских самолета. Один самолет врезался в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, другой - в западное крыло пентагона. Согласно официальным данным, в результате атаки в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтон 189 человек. Еще один угнанный самолет разбился в штате пенсильвания, число жертв там составило 44 человека.
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илон маск, сша, теракт
Маск назвал теракт масштаба 9/11 в США вопросом времени
Маск назвал вопросом времени теракт масштаба атаки 9/11 на фоне кризиса на границе США
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Теракт в США, по масштабам схожий с катастрофой 11 сентября 2001 года, стал вопросом времени на фоне миграционного кризиса. Об этом написал американский бизнесмен Илон Маск в своей социальной сети X.
США с прошлого года лобсуждают решение проблемы наплыва мигрантов в страну. Как отмечал бизнесмен Вивек рамасвами в соцсети Х, если кризис не решить, Америку ждет "еще одна трагедия масштаба атаки 11 сентября".
"Лишь вопрос времени", - прокомментировал Маск его публикаци.
11 сентября 2001 года террористы угнали два пассажирских самолета. Один самолет врезался в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, другой - в западное крыло пентагона. Согласно официальным данным, в результате атаки в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтон 189 человек. Еще один угнанный самолет разбился в штате пенсильвания, число жертв там составило 44 человека.
Маск обвинил Запад в фейковой активности в соцсети Х