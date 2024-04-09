https://1prime.ru/20240409/terakt-847217962.html
В НАК отчитались о предотвращении терактов в России с начала года
В НАК отчитались о предотвращении терактов в России с начала года - 09.04.2024, ПРАЙМ
В НАК отчитались о предотвращении терактов в России с начала года
Более 20 терактов с начала года предотвратили на российских объектах транспорта, ТЭК и оборонной промышленности. Об этом сообщили в информационном центре... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T11:50+0300
2024-04-09T11:50+0300
2024-04-09T11:50+0300
россия
теракт
национальный антитеррористический комитет
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Более 20 терактов с начала года предотвратили на российских объектах транспорта, ТЭК и оборонной промышленности. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) по итогам заседания под руководством директора ФСБ Александра Бортникова."Противник активизировал деятельность по нанесению ущерба важным элементам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, предприятиям оборонной промышленности и объектам системы жизнеобеспечения. Органами власти и силовыми структурами принимаются меры к усилению безопасности объектов, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых российских регионов", - сказано в сообщении.В НАК отметили, что с начала года на территории России предотвратили 27 терактов, а также пресекли попытки проникнуть в страну украинских диверсантов.Кроме того, НАК в ходе заседания определил дополнительные меры для усовершенствования подготовки специалистов, которые осуществляют антитеррористические и противодиверсионные мероприятия.
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россия, теракт, национальный антитеррористический комитет
РОССИЯ, теракт, Национальный антитеррористический комитет
В НАК отчитались о предотвращении терактов в России с начала года
НАК: с начала года в России предотвратили 27 терактов на транспорте, в ТЭК и "оборонке"
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Более 20 терактов с начала года предотвратили на российских объектах транспорта, ТЭК и оборонной промышленности. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) по итогам заседания под руководством директора ФСБ Александра Бортникова.
"Противник активизировал деятельность по нанесению ущерба важным элементам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, предприятиям оборонной промышленности и объектам системы жизнеобеспечения. Органами власти и силовыми структурами принимаются меры к усилению безопасности объектов, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых российских регионов", - сказано в сообщении.
В НАК отметили, что с начала года на территории России предотвратили 27 терактов, а также пресекли попытки проникнуть в страну украинских диверсантов.
Кроме того, НАК в ходе заседания определил дополнительные меры для усовершенствования подготовки специалистов, которые осуществляют антитеррористические и противодиверсионные мероприятия.
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