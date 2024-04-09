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Приложение для банковских операций "Тинькофф" появилось в App Store

Приложение для банковских операций "Тинькофф" появилось в App Store - 09.04.2024, ПРАЙМ

Приложение для банковских операций "Тинькофф" появилось в App Store

Приложение для банковских операций банка "Тинькофф" появилось в магазине приложений App Store для устройств с операционной системой iOS, убедился корреспондент... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T10:25+0300

2024-04-09T10:25+0300

2024-04-09T10:25+0300

мобильное приложение

тинькофф

app store

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Приложение для банковских операций банка "Тинькофф" появилось в магазине приложений App Store для устройств с операционной системой iOS, убедился корреспондент РИА Новости и подтвердили в поддержке банка. Приложение называется "Т-Помощь". В описании значится, что оно "помогает предпринимателям и бизнесу в решении юридических и бухгалтерских задач". В поддержке банка указали, что с помощью этого приложения можно воспользоваться их сервисами, заверив, что "оно надежное и безопасное". "Приложение могут удалить в любой момент, лучше установить его сейчас", - сказано в сообщении поддержки банка и приводится соответствующая ссылка. Мобильные приложения банка, включая "Тинькофф инвестиции" и "Тинькофф мобайл", в марте прошлого года были удалены из App Store. А в начале августа 2023 года мобильное приложение "Тинькофф банка" пропало из магазина приложений Google Play для Android. В феврале прошлого года "Тинькофф банк" попал под санкции ЕС. А в июле санкции против кредитной организации ввели США и Канада.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мобильное приложение, тинькофф, app store